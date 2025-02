El presidente Gustavo Petro es blanco de críticas y todo porque este 4 de febrero decidió transmitir, en televisión nacional y canales digitales, el consejo de ministros, donde expuso varios temas de la agenda nacional e hizo pedidos ante las diferentes crisis que atraviesa Colombia, bajo su mandato.

Sin embargo, en medio de las intervenciones de los ministros presentes, incluso de Francia Márquez, la vicepresidenta del país, Petro recibió duras críticas, en parte, por la llegada de Armando Benedetti como jefe de gabinete del presidente.

Susana Muhamad, ministra de ambiente, fue una de las funcionarias que sorprendió con sus declaraciones: “Como mujer y ministra no me puedo sentar en la misma mesa que Armando Benedetti”. Además, aunque dijo que renunciaba al cargo, aclaró que la decisión está en manos de Petro.

Otro de los cuestionamientos fuertes que recibió Petro por parte del gabinete fue el de Francia Márquez por Laura Sarabia, la nueva canciller.

“Con el aprecio que le tengo, también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno y las cosas que comparto en este Gobierno, y no me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’”, reveló Márquez.