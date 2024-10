Debido a su curiosa forma de ser y la manera de dar las noticias en distintos medios de comunicación, Juan Diego Alvira es, sin duda, uno de los periodistas más reconocidos de los últimos años en el país, pues espacio al que llega se lleva muchos seguidores quienes se conectan de gran manera con su forma de contar las historias.

Sin embargo, el tema de la reportería en la calle no siempre ha sido un tema fácil de manejar, ya que si bien se gana el respeto de la audiencia, muchos grupos al margen de la ley no lo soportan y ahí es que nacen los problemas para su seguridad y la de su familia.

De hecho, en diálogo con Los 40, el ahora periodista de W Radio aseguró que sí le ha tocado andar en carro blindado y con escoltas, pero que es una situación que no le gusta vivir bajo ninguna circunstancia.

Cuando le preguntaron sobre si alguna vez ha temido por su vida, explicó: “Sí, por supuesto, y he tenido carros blindados y escoltas que, la verdad, los detesto. No hay cosa más jarta y aburridora que usted tener a un tipo o a dos tipos metidos en el carro en el que usted va”.

Y agregó: “Pero digamos que se han superado. Fueron momentos en los que se supo de amenazas porque la Policía y las autoridades me hicieron un estudio. Fue cuando estuve en Caracol y en CityTV. Cuanto trabajé en ambos canales me amenazaron por temas de narcotráfico, drogas, microtráfico, pues yo denuncié a un grupo de jíbaros y me les tiré el negocio”.