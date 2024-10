El mundo de los medios de comunicación en Colombia se ha sometido a varios cambios en los últimos meses. Varios anuncios de renuncias y terminaciones de programas se han hecho oficiales, generando una preocupación dentro del gremio. Estos son algunos de los movimientos más sonados.

“Lo de hoy es una hasta pronto, entretanto, tendré unos meses para dormir como ese guerrero que deja descansar la espada por unos días, recalibrar, respirar, alimentar el cuerpo y el alma, y devolverle algo a mi esposa y mis hijos”, dijo el periodista al aire este jueves, confirmando la decisión de dejar su cargo como director de la franja informativa de La FM, que venía desempeñando desde 2018.

Durante su intervención, reveló que estará al aire hasta el 15 de octubre y agradeció a los oyentes por los “casi siete años” que estuvieron escuchándolo. Según informa La República, durante el tiempo que Vélez hizo parte de la emisora, se lanzaron cuatro temporadas con nuevos integrantes y dinámicas, que “junto a las coberturas multiplataforma la han posicionado como el espacio que más crece en oyentes”.

Por el momento, la emisora no ha anunciado quién tomará el lugar de Vélez.

“Pregunta Yamid”, el programa de entrevistas presentado por Yamid Amat, dejará de emitirse, según informaron La FM y el periodista Carlos Ruiz. “El contrato, que finalizaba el 14 de noviembre, fue incumplido, y a partir de hoy salen del aire CM& del mediodía y Magazin 1, también producido por CM&, al igual que el programa Pregunta Yamid”, explicaron. Néstor Morales, de Blu Radio, aseguró que habló con Amat sobre esta decisión y dijo que el programa no se terminaba, sino que cambiaba de horario.

El noticiero CM&, dirigido por el periodista Yamid Amat, llega a su fin. Así lo reveló la periodista Darcy Quinn , quien aseguró que varios de los periodistas ya fueron notificados y que la última edición saldrá al aire el 14 de noviembre de este año.

“A mí no me alegra confirmar lo que hemos anticipado en esta sección: el fin de un noticiero tan emblemático dirigido por mi querido jefe, Yamid Amat. El viernes, después de que informáramos que el Grupo Prisa adelantará el manejo de la programación del Canal Uno, los periodistas y presentadores de CMI fueron citados para comunicarles que estarán al aire solo hasta el próximo 14 de noviembre. Siempre puede haber algún milagro que lo salve, pero la situación no es fácil”, dijo Quinn en la FM.