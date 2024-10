Juan Diego Alvira, uno de los reconocidos periodistica del país y quien ha pasado por varias casas peridísticas, goza con reconocimientos y su diferente manera de informar temas coyunturales.

(Vea también: Revolcón en medios colombianos: cambios con Juan Diego Alvira, fin de ‘Lo sé todo’ y más)

Alvira por ahora se desempeña en Canal 1 en su programa ‘Sin carreta’ y se sumó al equipo radial de la W Radio. Antes de estar en estos medios el periodista pasó por la revista Semana.

Juan Diego Alvira dice por qué salió de Semana

El tolimense habló con la emisora ‘Los 40’ y comentó por qué se fue del medio, el cual dirigido por Vicky Dávila.

“De Semana salí por qué la verdad hubo una propuesta muy tentadora del Canal RCN, entonces me salí, y luego me dijeron que no, muchas gracias”, contó Alvira.

Luego, contó: “Yo quedé embalado que un berraco. Entonces estando ahí pues salió la posibilidad de hacer la jugada de hacer productos en redes sociales”.

El tolimense dijo que después de intentar crear contenido por redes sociales se dio cuenta que eso no era lo suyo.

“Me propusieron ser Gobernador del Tolima, pero rechaze ese. Yo he construido una imagen como periodista, no tengo padrinos, he estado aquí sin palanca si una carrera política. No soy dado a eso porque la política es muy sucia”.

El periodista dice que “toca madera” porque no se sabe que le depare la vida.

Lee También

¿Cómo se la lleva Juan Diego Alvira y Vicky Dávila?

En cuanto a su relación con la directora de revista Semana, el periodista indicó: “Es una camelladora incansable”.

“Me fue muy bien trabajando con ella. Todos dijeron que yo me fui agarrado con ella, por la fama que tiene Vicky Dávila, que no es gratuita. Pero me sostengo en decir, es camelladora y 100 % entregada a este oficio”, comentó el tolimense.

¿Dónde está trabajando ahora Juan Diego Alvira?

El comunicador trabaja actualmente con Julio Sánchez Cristo en la emisora W radio con el programa ‘W sin carreta’.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.