Juan Diego Alvira volvió a las calles y en su más reciente informe para La W reveló cuál es la cámara salvavidas que más impone fotomultas a los conductores de Bogotá.

Tal y como explicó el periodista, en la Autopista Norte con calle 97 está la cámara que más saca comparendos en la capital, citando un estudio que hizo un concejal de Bogotá.

Dicha información que compartió Alvira se da en medio de la controversia que hay con la propuesta de aumentar la velocidad en algunas vías de Bogotá, bajo el argumento de algunos concejales de que las cámaras salvavidas no salvan vidas y son un “negocio”.

Bogotá: ¿es posible aumentar la velocidad en la ciudad?

En la emisora citada, Juan Diego Alvira habló con Humberto ‘Papo’ Amín, concejal del Centro Democrático, quien insistió en que las cámaras salvavidas son un negocio y no están cumpliendo con su función.

“¿Cómo realmente funcionan las cámaras salvavidas? Hay que aclararle a la ciudadanía que no están salvando vidas, esto nace de la ley 2251 en su articulo 12, donde dice que el máximo de velocidad en todas las ciudades es de 50 km. En principio nos cierra la puerta para aumentar los límites”, dijo Amín.

No obstante, el concejal explicó que hay un parágrafo del artículo 12 que menciona la posibilidad de cambiar la velocidad de las vías, siempre y cuando un estudio lo certifique y lo avale.

“Esta administración nos ha dado la posibilidad que dentro del Plan de Desarrollo se hagan los estudios en Bogotá para saber cuánto soportan nuestras vías, si se puede subir la velocidad en determinadas vías”, precisó.

Y añadió: “Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene estudios serios, con vías que soportan hasta 80 km, con base en estudios serios”.

Cuánto es el límite de velocidad permitido en Bogotá

El límite de velocidad en Bogotá es de 50 km/h en todas las vías, tal y como lo establecieron las autoridades.

Ante ello, el concejal Humberto Amín expresó que las cámaras que imponen los fotocomparendos no están calibras y que a veces hay sanciones por andar a 51 o 52 km.

“Queremos que las cámaras no nos sigan multando por andar a 51 o 52 km, esas cámaras no están calibras y no están salvando vidas. Ningún bogotano se monta al carro para acabar con vidas, muchos cumplen con las normas”, finalizó.