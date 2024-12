Este domingo, 22 de diciembre, se conocerá al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano, el cual saldrá de la llave final entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

El juego de ida se disputó en Ibagué el pasado miércoles 18 y el resultado fue 1-1, dejando al conjunto ‘Verdolaga’ como favorito, teniendo en cuenta que cierra la final en casa, es decir, en el Atanasio Girardot de Medellín.

Justamente, en la previa al encuentro definitivo, en redes sociales se hizo viral un video del periodista Juan Diego Alvira, hincha del Tolima, quien durante el programa ‘W sin carreta’ se enteró que a su equipo le habían marcado gol en el partido de ida.

“Gol de Nacional me están informado. Usted me está tomando del pelo. No, no, no. Me están dando una muy mala noticia”, dijo Alvira en un principio.

El periodista, en medio del reporte en vivo, pausó la información que estaba dando y decidió hablar con la producción para comprobar si efectivamente Nacional había macado el 0-1 ante Tolima en el Manuel Murillo Toro.

“No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, Dairon Asprilla nos hizo el gol en el Murillo Toro y preciso trabajando. No hay derecho, me toca mandar nota, hacer buena cara y reírme”, agregó.

Si bien el video de la reacción de Alvira tardó en salir a la luz, lo cierto es que viralizó en el marco de la final vuelta de la Liga 2024-II, provocando un sinfín de comentarios entre los hinchas de ambos equipos, seguidores del periodista.

A qué hora es la final entre Nacional y Tolima

La final de la Liga BetPlay 2024-II se disputará a las 6:00 p. m., hora de Colombia. Se podrá ver en televisión por Win Sports + y seguirla vía Internet por Pulzo.com.

