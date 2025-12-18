Una intensa persecución policial en una de las principales arterias viales de Bogotá permitió la captura de un joven de 19 años que minutos antes se había robado una camioneta en la localidad de Kennedy.

El procedimiento fue confirmado por la Secretaría de Seguridad del Distrito, que destacó la importancia de la reacción ciudadana y la rápida actuación de las autoridades para lograr ese resultado.

El hecho se desencadenó luego de que la víctima del hurto se comunicara de inmediato con la Línea de Emergencias 123 para denunciar que varios hombres lo habían intimidado y que, luego de ingresar a su vivienda, se llevaron su camioneta. Esta llamada fue clave para que la Policía Metropolitana de Bogotá activara de manera inmediata un operativo de búsqueda y localización del vehículo.

Bastaron unos minutos para que este delincuente de 19 años fuera capturado, después de hurtar una camioneta en Kennedy. Un ciudadano alertó al 123 y se inició una intensa persecución por la Calle 26. Al verse acorralado, invadió el carril de TransMilenio y terminó chocando… pic.twitter.com/XnWJjopECV — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 18, 2025

Mientras se adelantaban las labores de patrullaje, los uniformados detectaron un automotor con características similares a las reportadas circulando por la Calle 26, a la altura del sector de Salitre. En ese momento, se inició una persecución con el objetivo de detener al conductor y verificar la situación del vehículo, el cual había sido reportado como hurtado minutos antes.

Según el reporte entregado por la Secretaría de Seguridad, el conductor de la camioneta intentó evadir a las autoridades realizando maniobras peligrosas. En su intento por escapar, el joven invadió el carril exclusivo de Transmilenio, poniendo en riesgo a otros actores viales y causando una situación de alto peligro en esta concurrida vía del occidente de la ciudad.

La huida terminó pocos metros después, cuando el vehículo chocó contra el separador de la ciclovía. Después del impacto, los policías lograron interceptar al conductor y proceder con su captura. En el lugar se confirmó que se trataba de la camioneta reportada como robada y que el sujeto que la manejaba correspondía a un joven de 19 años.

Las autoridades informaron que el capturado cuenta con anotaciones judiciales previas por el delito de abuso con menor de 14 años, un dato que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió el proceso judicial correspondiente.

El joven fue dejado a disposición del ente acusador para que se adelanten las audiencias preliminares y se defina su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá resaltó que este caso es un ejemplo de cómo la denuncia oportuna de la ciudadanía puede marcar la diferencia frente a los hechos delictivos. La rápida llamada a la Línea 123 permitió que la Policía actuara en cuestión de minutos y evitara que el vehículo robado fuera sacado de la zona o desmantelado.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporte de inmediato cualquier situación sospechosa o delito del que sea víctima o testigo.

