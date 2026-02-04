Álex Saab, exfuncionario del régimen venezolano, habría sido capturado en Venezuela, informó Caracol Radio. Al parecer, el objetivo es su extradición a Estados Unidos.

Fuentes de inteligencia le confirmaron al citado medio radial que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tendría a Saab en su poder.

La captura habría ocurrido en la madrugada de este 4 de febrero tras un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI. Además, señala la emisora, también fue capturado el empresario Raúl Gorrín, acusado por las autoridades de Estados Unidos de haber pagado, presuntamente, unos 159 millones de dólares en sobornos a dos exfuncionarios venezolanos.

Quién es Álex Saab y por qué dicen que fue el testaferro de Nicolás Maduro

Saab, señalado como el principal testaferro del régimen de Nicolás Maduro, estuvo detenido en Estados Unidos desde 2021 hasta diciembre de 2023 por delitos relacionados con lavado de activos.

Recuperó su libertad tras un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y el régimen venezolano, que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos.

Desde 2024, Saab se desempeñaba como ministro de Industria en Venezuela, cargo del que fue retirado recientemente. Delcy Rodríguez anunció su salida como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.

Saab fue una figura clave para el régimen venezolano al obtener contratos multimillonarios relacionados con la importación de alimentos a través del programa CLAP y la construcción de viviendas, operaciones que, según investigaciones, estuvieron marcadas por sobreprecios, mala calidad y presunto lavado de dinero.

