La semana llega con una buena dosis de música nueva para actualizar playlists antes de cerrar el año. El urbano sigue marcando tendencia, pero también hay espacio para otros ritmos, apuestas navideñas y movimientos importantes dentro de la industria musical.

El urbano prende la semana

Los lanzamientos urbanos llegan con colaboraciones llamativas y sonidos que mezclan estilos. En el radar aparecen:

‘Niña’ – Elkno.

‘Muévelo’ – Kali Uchis.

‘Bendito’ – Zaider ft. Rochy RD.

‘Breve detalle’ – Teo LB ft. Nanpa Básico.

‘La última vez’ – Nath.

‘La patadita’ – Beéle ft. Elvis Crespo, una fusión que cruza lo urbano con el merengue.

‘Hoy se guaya’ – Arcángel.

Una lista variada que confirma que las colaboraciones y los cruces de géneros siguen siendo clave en los estrenos de cierre de año.

El top de La Corte

Otros sonidos para sumar a la playlist

Más allá del urbano, la semana también deja lanzamientos en otros estilos:

‘Rompecabezas’ – Maca y Gero.

‘Llegó la Navidad’ – Penélope Robin, en clave decembrina.

‘Mi locura’ – Jorge Celedón, que suma una nueva canción a su repertorio vallenato.

Carín León sorprende con doble estreno

Carín León volvió a mover el tablero con el lanzamiento de ‘Chapayeka (Puro Chucky)’, su segundo álbum publicado en diciembre. El disco llegó apenas una semana después de ‘Chapayeka’, producción original de 20 canciones con 15 artistas invitados y concebida como un homenaje a la música tradicional mexicana.

El lanzamiento sorpresa se convierte en uno de los movimientos más comentados de la semana.

Diciembre también se canta con propósito: ‘El Bendito’

En Medellín, Blessd trae la cuarta edición de ‘Navidad Bendita’, una iniciativa que se adelanta del 16 al 24 de diciembre. El proyecto incluye actividades dirigidas a niños, adultos mayores, familias y habitantes de calle, reforzando el lado social del artista en una temporada clave del año.

El pulso de la industria: Páramo Presenta

En el radar del entretenimiento en vivo, Páramo Presenta cierra 2025 como uno de los grandes protagonistas del sector, con 1,6 millones de boletas vendidas y más de 130 eventos desarrollados. Según las cifras, los conciertos y festivales generaron un impacto económico superior a 150 millones de dólares en Colombia.

Cuando la música también habla de lo humano: Maluma y Tuto

Entre las historias que rodean la escena musical, destaca la relación entre Tuto y Maluma, construida desde la empatía y la vulnerabilidad. El tema cobró relevancia con el estreno del podcast ‘Las cosas como son’, donde Maluma aborda la ansiedad y los procesos emocionales que atravesó, junto a la bioenergética Manuela Gómez, a quien conoció gracias a Tuto.

Cumpliendo un sueño gracias a Juan Fernando Velasco

Un encuentro cargado de emoción se volvió tendencia en redes sociales luego de que Juan Fernando Velasco compartiera un video junto a la madre de Esther, una mujer de 86 años que, por dificultades de movilidad, audición y visión, no había podido asistir a uno de sus conciertos. La historia rápidamente llamó la atención de los seguidores del artista.

Conmovido por la situación, el cantante decidió invitarla a un soundcheck privado, un espacio previo al concierto donde pudo escucharlo cantar en vivo y cumplir un anhelo que parecía lejano. El momento generó múltiples reacciones en plataformas digitales, donde los usuarios resaltaron el gesto del artista y el impacto que la música puede tener incluso en contextos adversos.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.