La escena musical cerró la semana con estrenos que van desde el reguetón más intenso hasta propuestas suaves y nostálgicas. También hubo alianzas inesperadas, homenajes y una lista de conciertos que empieza a copar el calendario en Colombia.

Ritmos urbanos que pisan fuerte

Los lanzamientos urbanos llegaron con ritmo acelerado: Tainy y Karol G pusieron en rotación ‘Única’, mientras De La Ghetto sumó ‘5 estrellas’. Soge Culebra apareció con ‘iorando’ y Sinaka junto a Saiko estrenaron ‘Sube el bajo’.

Desde el sonido boricua, Hades66 lanzó ‘Deja Vu’ con Roa. Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums dejaron ver otro adelanto de ‘Stendhal’ con ‘Enemigos’. Bad Gyal presentó ‘Fuma’ y ElKno lanzó ‘Mi infierno, mi cielo’, con producción de ‘Los Money Makers’. J Álvarez cerró la semana con ‘Bailando Así’.

Top urbano de La Corte

Colaboraciones que sorprenden

Entre las colaboraciones inesperadas sobresalieron tres: Arcángel con Grupo Firme en ‘Cuánto cuesta’; Sebastián Yatra junto a Xavi con ‘La fkn vibra’; y Teo LB con Gera MX en ‘Abstinencia’.

Música para bajar revoluciones

En el terreno más íntimo, Nina Rodríguez presentó su ‘Interludio EP’, Las Jaycobz unieron fuerzas con Irepelusa en ‘Las ganas de volver’, y Kany García sumó ‘Drafp CP’. Eros Ramazzotti aportó la cuota nostálgica con su álbum ‘Una historia importante’.

Un homenaje que revive una voz histórica: Juan Fernando Velasco y Julio Jaramillo

Juan Fernando Velasco compartió el segundo video de su proyecto ‘Julio Eterno’, en el que recrea la voz de Julio Jaramillo con inteligencia artificial. Su nuevo lanzamiento, ‘Ódiame’, respeta el ADN del bolero y lo acerca a nuevas generaciones con un lenguaje visual contemporáneo.

Conciertos en el radar: fechas, lugares y dónde comprar boletas

Colombia tendrá una temporada cargada de conciertos de todos los géneros. Estas son las fechas confirmadas y los puntos oficiales de venta:

MX FEST – Versión Agropecuario : 22 y 23 de noviembre de 2025, en Rancho MX (Cajicá). Un encuentro con más de 12 horas de música y artistas como Pipe Bueno, Marbelle, Cholo Valderrama y fondo blanco. Boletas disponibles en TuBoleta.com.

: 22 y 23 de noviembre de 2025, en Rancho MX (Cajicá). Un encuentro con más de 12 horas de música y artistas como Pipe Bueno, Marbelle, Cholo Valderrama y fondo blanco. Boletas disponibles en TuBoleta.com. Grupo Frontera en Bogotá : única fecha el 16 de abril, en el Movistar Arena. Entradas a la venta en TuBoleta.com.

: única fecha el 16 de abril, en el Movistar Arena. Entradas a la venta en TuBoleta.com. Marina en Bogotá : concierto programado para el 19 de marzo de 2026, en el Royal Center. Entradas disponibles en Ticketmaster.co.

: concierto programado para el 19 de marzo de 2026, en el Royal Center. Entradas disponibles en Ticketmaster.co. Beéle : siete fechas consecutivas en el Movistar Arena, desde el 17 de diciembre. Boletas en TuBoleta.com.

: siete fechas consecutivas en el Movistar Arena, desde el 17 de diciembre. Boletas en TuBoleta.com. Baum Festival 11: confirmado para el 22 y 23 de mayo de 2026. Las entradas están disponibles en EntradasAmarillas.com y los canales oficiales del festival.

Bajo la lupa de La Corte: un encuentro de alto calibre en el afrobeat

Hamilton volvió a mover el radar internacional tras reencontrarse con Burna Boy en el backstage del Intuit Dome, en Los Ángeles, durante el No Sign Of Weakness Tour 100.

El referente nigeriano —con éxitos como ‘Last Last’, ‘On The Low’ y ‘Rollercoaster’ junto a J Balvin— dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración. Como dijo Hamilton: “La próxima vez será en el estudio”.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.