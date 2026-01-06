Este lunes 5 de enero, un nuevo hecho preocupante rodeó a la familia de la creadora de contenido Yina Calderón, quien confirmó que su hermana, Leonela Calderón, sufrió un accidente de tránsito mientras se movilizaba en un vehículo particular.

En un video publicado en sus redes, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ aseguró que ella se encontraba en Medellín disfrutando de unos días de descanso cuando recibió la llamada que la alertó sobre lo sucedido.

De acuerdo con su testimonio, Leonela no iba sola en el vehículo, sino que estaba acompañada de una amiga al momento del accidente.

“Uno acá en Medellín tranquilo, relajado, cuando lo llaman para decirle que la hermana se accidentó. Gracias a Dios, Leonela está bien, no le pasó nada grave ni a ella ni a su amiga, pero el carro sí quedó en pérdida total”, mencionó Yina Calderón.

En su relato, la creadora de contenido también señaló cuál habría sido la causa del choque. Según su versión, un motociclista se atravesó de manera imprudente en la vía, lo que provocó el impacto y el posterior accidente.

“Lo importante fue que no les pasó nada y que están bien de salud. Se les atravesó un motociclista borracho en una moto y se fueron rodando… pero bueno”, añadió la también DJ.

¿Cómo quedó el carro en el que se accidentó la hermana de Yina Calderón?

Minutos después de que Yina Calderón diera a conocer el incidente, su otra hermana, Juliana Calderón, compartió imágenes de cómo terminó el vehículo en el que se movilizaba su familiar.

Según se apreció en el video, los airbags del timón, del copiloto y de las sillas se activaron por el impacto, mientras que el vidrio panorámico quedó completamente roto. Además, una de las llantas del costado derecho quedó destruida.

Estos detalles dejaron en evidencia la magnitud del accidente y explican por qué el vehículo fue catalogado como pérdida total.

Aunque hasta el momento no se han conocido reportes oficiales adicionales sobre el lugar exacto del accidente ni sobre el estado del motociclista involucrado, la familia Calderón ha insistido en que lo más importante es que Leonela y su amiga se encuentran bien de salud y fuera de peligro.

