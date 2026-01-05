La ‘influencer‘ mexicana ‘Fer’ Moreno, recordada por su participación en ‘realities’ como ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’, atraviesa uno de los episodios más dolorosos de su vida tras confirmar el fallecimiento de su hijo Atlas, quien tenía apenas dos meses de nacido.

La muerte del bebé ocurrió en la mañana del 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad. Sin embargo, la creadora de contenido decidió guardar silencio durante varios días para afrontar la pérdida en la intimidad de su entorno familiar. Fue hasta el 3 de enero de 2026 cuando compartió la noticia con sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

En su mensaje, ‘Fer’ expresó gratitud por el corto pero significativo tiempo que pudo compartir con su hijo y lo despidió con palabras cargadas de amor y fe, lo que desató una oleada de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores. En otra de sus publicaciones, la ‘influencer’ aseguró que el vínculo con Atlas trasciende la vida, afirmando que el amor permanece en el alma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fer Moreno (@fershymp)

Hasta el momento, ‘Fer’ Moreno no ha revelado las causas del fallecimiento y solicitó respeto y comprensión para vivir su duelo sin presiones externas. La ‘influencer’ recalcó la importancia de contar con espacio para asimilar la pérdida.

Atlas nació el 9 de octubre de 2025, y como parte de su homenaje, ‘Fer’ acompañó sus mensajes con la canción Fabricando Fantasías, de Tito Nieves, un tema asociado al duelo por seres queridos. Además, compartió su convicción de que su hijo se encuentra en un lugar mejor y de que algún día volverán a reunirse como familia.

Junto a su pareja, Luis Miranda, con quien mantiene una relación mayormente alejada del ojo público, ‘Fer’ realizó una ceremonia simbólica de despedida en la playa. En las imágenes difundidas se observa a la pareja frente al mar, en un acto íntimo de homenaje y despedida.

¿Quién es ‘Fer’ Moreno?

‘Fer’ Moreno, graduada en Mercadotecnia, alcanzó reconocimiento en 2019 tras su participación en la sexta temporada de ‘Acapulco Shore’, consolidándose desde entonces como una figura influyente en redes sociales y en el mundo del modelaje. Con Luis Miranda, celebró en enero de 2026 un año y ocho meses de relación.

La ‘influencer’ concluyó su mensaje reiterando su pedido de respeto, mientras enfrenta un proceso de duelo que ha conmovido a miles de personas en plataformas digitales.

