En un tramo cerca a Boquerón del río Sumapaz fueron hallados restos óseos que se presumen pertenecen a Ana Lucía Villota Escandón. Este descubrimiento ocurrió el sábado 3 de enero de 2026, durante las labores posteriores a la trágica crecida súbita ocurrida en la vereda El Hato de Silvania, Cundinamarca, en noviembre de 2025. Este accidente arrastró a un vehículo que contenía cinco personas y dejó una única sobreviviente, Sara Gabriela. La noticia fue anunciada por el gobernador Jorge Emilio Rey, atribuyendo el hallazgo al Cuerpo de Bomberos de Silvania, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sacan a la luz la noble causa por la que viajaba familia arrastrada por corriente súbita)

Ana Lucía Villota, de 45 años, se desempeñaba como coordinadora del Centro Zonal de Tunjuelito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y vivía con sus padres, Segundo Villota y Teresa Escandón, quienes también fallecieron en el accidente, de acuerdo con el impreso.

Contrario al anuncio del gobernador, Miguel Villota, hermano de la fallecida, argumentó que fue la familia quien localizó los restos durante una búsqueda personal, sin la presencia de autoridades. “Íbamos bajando por el río y, a unos cuatro kilómetros de Boquerón, una persona en medio de la búsqueda, encontró una vértebra pequeña y un fémur”. Al inspeccionar un radio de 20 metros, aparecieron más huesos, incluyendo el cráneo bajo una piedra, con la mandíbula que conservaba brackets del mismo color que usaba Ana Lucía, según dijo el hermano al citado medio.

Lee También

Pese a los trágicos hallazgos, la familia Villota ha expresado su descontento por la falta de apoyo de instituciones oficiales. Según Miguel, los equipos de búsqueda suspendieron operaciones pocos días después del accidente debido a comunicados del PMU que alertaban sobre la presencia de grupos armados y laboratorios de coca en la región, añadiendo a la complejidad del terreno. Después de más de un mes sin avances, la familia decidió ofrecer una recompensa pública, lo que los llevó a encontrar a Ana Lucía, de acuerdo con el informe periodístico.

Lee También

En medio de la tragedia, el hallazgo de los restos representó cierto consuelo para la família. “Mi hermanita estaba solo en huesos… Aun así, estamos de algún modo tranquilos, porque al menos encontramos parte de ella,” dijo Miguel al rotativo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.