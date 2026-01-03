En un contexto de alta tensión regional marcado por la detención del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro a manos de fuerzas militares de Estados Unidos, el presidente colombiano Gustavo Petro y el magnate Elon Musk protagonizaron un cruce de mensajes en la red social X que escaló la controversia diplomática.

La operación estadounidense, confirmada por el presidente Donald Trump, involucró bombardeos y una incursión sorpresa en Caracas, lo que ha causado reacciones internacionales y preocupaciones sobre la soberanía latinoamericana.

La noticia de la captura de Maduro irrumpió esta madrugada, con reportes de explosiones en varias ciudades venezolanas, incluyendo Caracas. Según fuentes oficiales estadounidenses, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron extraídos del país en una acción nocturna que incluyó ataques a gran escala contra objetivos estratégicos.

Trump divulgó una fotografía de Maduro con los ojos vendados a bordo del buque USS Iwo Jima, simbolizando el fin de su régimen. Por el momento, Estados Unidos ha asumido un control temporal sobre Venezuela, aunque no hay indicios visibles de una ocupación plena, y el caos persiste en el país sudamericano.

En respuesta a estos eventos, el presidente Petro emitió un comunicado oficial a través de su cuenta en X, expresando “profunda preocupación” por las explosiones y la “actividad aérea inusual” en Venezuela. En el mensaje, Petro reafirmó el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, rechazó cualquier “acción militar unilateral” y llamó a la desescalada, priorizando el diálogo diplomático. “Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, concluyó el mandatario colombiano.

Horas después, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y propietario de X, respondió citando una publicación de la Casa Blanca que mostraba la imagen de Maduro detenido. Su mensaje fue lacónico y provocador: “¿Plata o plomo?”, una referencia que implica la elección entre soborno (plata) o violencia (plomo). Este comentario, interpretado por muchos como una advertencia implícita o un respaldo a la acción estadounidense, causó miles de interacciones y avivó el debate sobre la injerencia extranjera en América Latina.

No tardó en llegar la réplica de Petro, quien dirigió su respuesta directamente a Musk: “Señor @elonmusk eso no contesta mi pregunta. No doy plomo ni tengo plata. Ni pido”.

El presidente colombiano enfatizó que fue elegido para “hacer justicia a mi pueblo” y defendió una visión humanista: “Ni plata ni plomo amigo, amor y libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad”. Además, extendió el diálogo a temas filosóficos y científicos, criticando el enfoque individualista en la exploración espacial y abogando por un esfuerzo colectivo de la humanidad para “irradiar de vida el universo”. Petro cerró con un llamado a la unidad sin distinciones: “Ni plata ni plomo. Amor y libertad para los seres humanos todos son distinción”.

Señor @elonmusk eso no contesta mi pregunta. No doy plomo ni tengo plata. Ni pido. He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no. Ni plata ni plomo amigo, amor y Libertad es lo que hace que podamos… https://t.co/dYuuSXBAK0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Este intercambio no solo resalta las diferencias ideológicas entre Petro, un líder de izquierda que ha criticado históricamente la influencia estadounidense en la región, y Musk, aliado cercano de Trump y promotor del capitalismo innovador, sino que también aumenta la tensión con Estados Unidos.

Analistas señalan que las palabras de Musk podrían interpretarse como una escalada retórica, especialmente en un momento en que Colombia mantiene canales diplomáticos abiertos con Venezuela y ha implementado medidas preventivas en la frontera para manejar posibles flujos migratorios o humanitarios.

La captura de Maduro ha desencadenado protestas y reacciones globales, con llamados a la ONU para investigar la legalidad de la operación. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno de Petro enfrenta críticas internas por su postura, con opositores acusándolo de defender regímenes autoritarios.

