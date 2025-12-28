San Pablo, municipio ubicado en el departamento de Nariño, fue el escenario de una devastadora tragedia natural el pasado fin de semana: una avalancha que dejó un saldo preliminar de dos víctimas mortales e importantes daños materiales que aún no han sido cuantificados en su totalidad, según informó El Tiempo.

El suceso se produjo, específicamente, en la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025 en el sector Hueco Lindo, vereda Yunguilla. Este sector rural, que se alista para sus festejos anuales —las festividades de fin de año y el famoso Carnaval de Negros y Blancos— se vio sorprendido por el imponente desastre natural, de acuerdo con el rotativo.

Cuatro viviendas fueron sepultadas por el material abatido de la montaña, resultando completamente destruidas. Los heridos, por su parte, fueron evacuados al hospital local de San Pablo, donde reciben la atención médica necesaria por parte de los especialistas, según el periódico.

Como lo mencionó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil, estos fueron los primeros en llegar al punto crítico, con el objetivo de atender la emergencia y asistir a las familias afectadas. “El deslizamiento de tierra ha dejado una huella de devastación y estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados”, manifestó un portavoz en entrevista con El Tiempo.

Este evento lamentable hace parte de la segunda temporada de lluvias en la región, que se extenderá, según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), desde octubre de 2025 hasta mediados de junio de 2026.

La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), consciente de las amenazas que trae consigo esta temporada invernal, hizo un llamado a los municipios para la activación inmediata de los planes locales de contingencia.

🚨 San Pablo, #Nariño

Se appoyo la evacuación en la vereda Hueco Lindo tras deslizamiento ocurrido en la madrugada. Se realiza evaluación de daños y evacuación preventiva de 11 familias en riesgo.

⚠️ Atienda recomendaciones oficiales.#ListosEnPazOmergencia pic.twitter.com/RxLwmryhXz — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) December 27, 2025

“Es fundamental que cada alcalde, como presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (CMGRD), tome medidas preventivas ante el riesgo”, indicó Jorge Tovar, profesional de la DAGRD de Nariño, resaltando la importancia de la prevención en la mitigación del impacto de estas calamidades.

Como lo informó Luis Armando Mejía, coordinador del Área Operativa 7 del IDEAM, en su reciente entrevista con el diario: “Estamos observando un incremento significativo de lluvias, especialmente en esta área durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. La comunidad necesita estar informada y preparada para este tipo de eventos”.

