La cadena volcánica de Los Coconucos mantiene una dinámica activa y el volcán Puracé sigue bajo alerta Naranja, según el monitoreo permanente del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El seguimiento más reciente muestra que continúan registrándose señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos dentro del sistema volcánico, especialmente eventos tipo Largo Periodo (LP), pulsos de tremor (TR) y episodios de tremor continuo.

Qué es un tremor volcánico

Dentro del volcán, el tremor es una vibración prolongada y persistente causada por el movimiento de fluidos internos —como gases, vapor o agua caliente—. No es un sismo aislado ni un temblor común, sino un “zumbido” continuo que evidencia presión, circulación o cambios en el interior del edificio volcánico. Su presencia sostenida indica que el sistema sigue activo.

Entre ayer y lo que va del día de hoy, se han registrado cinco emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé 🌋. La más destacada ocurrió este martes a las 6:01 a. m., alcanzando una altura de 1000 metros. Aquí puede leer el boletín extraordinario para saber más… pic.twitter.com/elWKuowRpa — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 9, 2025

Emisiones de ceniza en el volcán Puracé

La mayor parte de esta sismicidad se ha localizado bajo el cráter del Puracé y está relacionada con la dinámica de gases que ascienden hacia la atmósfera. También se identificaron señales de fracturamiento de roca de baja magnitud dentro de un radio de 1,5 kilómetros y con profundidades menores a 3 kilómetros.

Varias de estas señales estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza. Cinco eventos fueron detectados recientemente, con dispersión preferencial hacia el suroriente según la dirección del viento. Uno de los episodios más destacados alcanzó una columna de 1.000 metros sobre la cima del volcán, provocando alertas aeronáuticas por parte de las autoridades.

Fuertes olores de azufre por el volcán Puracé

Las imágenes satelitales muestran valores importantes de dióxido de azufre (SO₂) proyectándose hacia el nororiente en un radio de hasta 250 kilómetros. Desde la vereda Chapío (Puracé) se reportaron olores intensos a azufre, mientras que las mediciones confirman un aumento en la temperatura del cráter, posiblemente asociado a la emisión de gases calientes desde el interior del sistema.

Recomendaciones por alerta naranja en el volcán Puracé

Aunque el volcán mantiene un comportamiento variable, con momentos en los que la actividad disminuye temporalmente, esto no significa un retorno inmediato a la estabilidad. Para regresar a alerta Amarilla se necesita un periodo sostenido en el que todos los parámetros del SGC evidencien tendencias claras de disminución.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que no se debe acceder al cráter ni a sus alrededores, y pidió a la comunidad seguir exclusivamente la información publicada por el SGC, la UNGRD y las autoridades locales y departamentales, quienes lideran las orientaciones de gestión del riesgo.

