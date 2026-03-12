El exconcejal de Bogotá Luis Eduardo Díaz, conocido popularmente como ‘Lucho’, volvió a referirse a uno de los episodios más polémicos de su paso por la política local. Según contó en una entrevista en el programa El Klub, su nombre quedó envuelto en un escándalo que, de acuerdo con su versión, estuvo ligado a presiones políticas que decidió no aceptar. Así lo contó en una conversación con la emisora La Kalle, en la que habló de las acusaciones que surgieron durante su etapa como concejal.

Durante la charla, el exfuncionario respondió directamente a una de las dudas que más ha rodeado su trayectoria pública: si recibió dinero para votar proyectos en el Concejo. Según relató a La Kalle, eso nunca ocurrió y su negativa a aceptar pagos ilegales habría desencadenado una campaña para desacreditarlo. En sus palabras, el episodio refleja prácticas que, a su juicio, marcan el lado más oscuro de la política nacional. “Sí, claro, eso fue lo que pasó, esa fue la realidad. Así es de oscura la política de este país”, afirmó durante la conversación.

Antes de abordar el tema de las acusaciones, Díaz recordó cómo llegó al escenario político de la capital. Según relató a La Kalle, su elección sorprendió a muchos porque provenía de un origen humilde y solo cursó estudios hasta quinto de primaria. Durante años trabajó como lustrabotas en el centro de Bogotá, experiencia que, según dijo, le permitió conocer de cerca las dificultades de quienes viven del trabajo informal en la ciudad.

Lucho Díaz niega haber recibido dinero para aprobar proyectos en el Concejo de Bogotá

De acuerdo con su relato en La Kalle, su campaña para el Concejo se apoyó principalmente en el respaldo de conocidos y comerciantes del sector de la calle 38. El exconcejal aseguró que no contó con grandes recursos ni con maquinaria política, sino con el apoyo de personas que lo conocían desde hacía años. “Fue una campaña voz a voz, con fotocopias y con la ayuda de la gente que creía en mí”, recordó.

En la entrevista con La Kalle, el exconcejal también mencionó algunos proyectos que impulsó durante su paso por el Concejo y que, según él, suelen quedar opacados por la controversia. Entre ellos habló de una iniciativa sobre planificación familiar masculina, con la que buscaba promover la vasectomía como método anticonceptivo. Incluso aseguró que él mismo se sometió al procedimiento para dar ejemplo.

Otro de los temas que recordó en su diálogo con La Kalle fue un proyecto para regular la práctica de tatuajes y piercings en la ciudad, con el fin de que estos se hicieran bajo normas de higiene y control sanitario. También mencionó la iniciativa “Bogotá Despierta”, que buscaba impulsar la actividad económica nocturna en la capital.

Según explicó a La Kalle, el escándalo que afectó su imagen surgió durante el debate de la reforma al Código de Policía. En ese momento se planteaban medidas que podían impactar a los vendedores ambulantes, incluyendo la posibilidad de retirarlos de ciertos espacios de la ciudad. Díaz aseguró que decidió no apoyar esa propuesta debido a su historia familiar. “Mi mamá y mis hermanos fueron vendedores ambulantes, entonces yo no podía votar para quitarles el trabajo”, explicó.

El exconcejal también contó en La Kalle que, tras negarse a respaldar algunas decisiones, empezaron a surgir señalamientos en su contra. Entre ellos, dijo, se llegó a afirmar que había recibido dinero de vendedores ambulantes, algo que rechaza de manera categórica. Incluso aseguró que se montó un escándalo en el que aparecieron grandes sumas de dinero dentro de su camioneta, situación que él interpreta como un intento por afectar su imagen pública.

Finalmente, Díaz señaló en su conversación con La Kalle que su origen humilde también influyó en la forma en que fue juzgado dentro del escenario político. Aun así, insistió en que siempre actuó con la intención de defender a la gente de la calle y mantenerse fiel a sus convicciones, incluso si eso implicaba enfrentarse a intereses dentro de la política local.

