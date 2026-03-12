La mañana de este jueves comenzó con un fuerte cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el director de Mañanas Blu, Néstor Morales. Todo surgió por un trino del mandatario en el que acusó al periodista de “calumniar al Gobierno” al calificar el caso de corrupción en la UNGRD como el más grande de la historia de Colombia.

Petro, en un extenso mensaje, defendió su gestión asegurando que él mismo prohibió los “cupos indicativos” (mermelada) desde el primer consejo de ministros. Incluso, comparó la situación actual con el gobierno de Andrés Pastrana, afirmando que en su administración no se ha ejecutado ni un solo proyecto de congresistas. “El que lo intente se va, como se fue Olmedo”, sentenció el jefe de Estado.

Lejos de retroceder, Néstor Morales aprovechó los micrófonos de Blu Radio para responderle al mandatario con una mezcla de ironía y contundencia. “Le agradezco su sintonía, saludo especial”, comenzó diciendo el periodista, para luego entrar a desmentir la “banalidad” de los argumentos presidenciales.

Morales le recordó a Petro que el escándalo no se trata de simples “intentos”, sino de realidades judiciales:

Sandra Ortiz: su exconsejera política.

Iván Name: expresidente del Senado (a quien Morales mencionó en el contexto de las investigaciones).

Olmedo López y Sneyder Pinilla: los cerebros del desfalco que están colaborando con la justicia.

El periodista fue más allá y puso el dedo en la llaga sobre los funcionarios que han salido del Gobierno en medio de cuestionamientos: “Están fugados el cínico y corrupto Carlos Ramón González y el señor César Manrique”.

Finalmente, Morales cerró su intervención con una frase que ya es viral: “Tome conciencia de que esto huele feo y que falta solamente la conexión de que todo esto se generó ahí o usted no se dio cuenta”.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.