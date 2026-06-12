El médico fue tajante y explicó cómo la dinámica de trabajo existente en el país los lleva a tener que trabajar por jornadas extensas y casi que viendo por encima a los pacientes.

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“Los temas contractuales, querer un volumen alto con bajas tasas de calidad, nos llevan a lugares en los que se hacen consultas de 15 minutos. Esto, cuando la medicina debe abordar áreas complejas. Todo por un volumen económico, un volumen de metas”, añadió en Pulzo.

Asimismo, recalcó que la falta de contratación de personal ha afectado a los médicos que quedan.

“Yo pienso que la falta de contratación de personal influye. Hoy un profesional debe atender en 6 horas a 23 pacientes. En el sector rural, 100 pacientes al día. Eso de que un profesional abarque a toda una población lleva a que la calidad de la atención disminuya”, resaltó.

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La falta de infraestructura en el territorio nacional también ha sido un factor determinante en el panorama de la salud en el país.

“Hay sitios con 3 médicos para una población grande y eso para las urgencias es crítico. Hay lugares donde no se tienen los consultorios, ni los equipos de cómputo. Debe haber una lista de cosas que se deben cumplir para una adecuada atención. Hay lugares donde un especialista cubre lo de todo el día. Eso disminuye la capacidad de atención. Hay citas urgentes que por eso se atrasan hasta 4 o 5 meses”, dijo a este medio.

Finalmente, confesó que muchos trabajadores de la salud recurren a pedir plata a amigos o familiares para llegar a fin de mes.

“Toca pedir préstamos, préstamos a familiares, trabajar en varias IPS, toca regalar el trabajo. Es claro que muchas de las cosas que hemos permitido son por la necesidad del trabajo. Un trabajo donde pagan 8 mil pesos por pacientes vistos y se ven 10 pacientes: son 80 mil pesos por día. Hay liquidaciones sin cesantías, sin beneficios que muchos trabajadores tienen. No se puede ahorrar, ver a futuro ni construir. Es complejo el manejo de las finanzas”, reveló a Pulzo.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.