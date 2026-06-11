Un video difundido en redes sociales causó rechazo entre ciudadanos luego de que se observara una presunta agresión contra un niño en el municipio de Villeta, Cundinamarca. En las imágenes, que circulan ampliamente en plataformas digitales, se observa a un hombre que sería el padre del menor golpeándolo en repetidas ocasiones con una correa.

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De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, el adulto estaría cuestionando al niño por unos elementos encontrados dentro de su maleta que, según él, no le pertenecían. Además, lo reprende por no realizar las tareas escolares y por no aprender algunos contenidos académicos.

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Sin embargo, lo que causó mayor preocupación entre quienes conocieron el material fue la intensidad y repetición de los golpes, además de una imagen en la que aparentemente se observan lesiones en el cuerpo del menor producto de la agresión.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si las autoridades ya asumieron formalmente la investigación del caso. Se espera que las entidades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes verifiquen los hechos y determinen las medidas correspondientes.

Pulzo se abstiene de publicar las imágenes, pero puede verlas aquí.

¿Qué dice la ley colombiana frente al maltrato infantil?

En Colombia, cualquier forma de violencia física, psicológica o sexual contra un menor de edad está prohibida y puede causar consecuencias penales y administrativas para los responsables.

El maltrato infantil puede ser investigado bajo diferentes figuras del Código Penal colombiano, dependiendo de la gravedad de los hechos. Las agresiones físicas que causen lesiones pueden derivar en procesos por delitos como violencia intrafamiliar o lesiones personales, con penas que varían según el daño causado, la relación entre agresor y víctima, y las circunstancias del caso.

El delito de violencia intrafamiliar, contemplado en el artículo 229 del Código Penal, establece sanciones para quien maltrate física o psicológicamente a un integrante de su núcleo familiar. Cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, existen agravantes que pueden aumentar la pena.

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Además, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece la obligación del Estado, la familia y la sociedad de proteger a los menores frente a cualquier forma de violencia, abuso o vulneración de sus derechos.

¿Dónde denunciar un caso de maltrato infantil?

Las autoridades recuerdan que cualquier persona que conozca un posible caso de violencia contra un menor puede denunciarlo. No es necesario ser familiar de la víctima.

Las rutas de atención incluyen:

Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): atención especializada para reportar casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

atención especializada para reportar casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Línea 123: emergencias y atención inmediata cuando un menor está en riesgo.

emergencias y atención inmediata cuando un menor está en riesgo. Fiscalía General de la Nación: para denunciar posibles delitos como violencia intrafamiliar, lesiones o abuso.

para denunciar posibles delitos como violencia intrafamiliar, lesiones o abuso. Comisarías de Familia: reciben casos de violencia dentro del hogar y pueden ordenar medidas de protección.

reciben casos de violencia dentro del hogar y pueden ordenar medidas de protección. Policía de Infancia y Adolescencia: intervención cuando existe riesgo para un menor.

Las autoridades reiteran que los castigos físicos o agresiones no son métodos de crianza y que cualquier señal de violencia contra un niño debe ser reportada para activar los mecanismos de protección.

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