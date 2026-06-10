Las autoridades y familiares de Mariana Candela Sandoval mantienen activa la búsqueda de la adolescente de 13 años, cuya desaparición fue reportada desde la tarde del pasado lunes festivo 8 de junio en la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá.

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Según informó su padre en declaraciones entregadas a El Tiempo la menor fue vista por última vez alrededor de las 5:00 p. m. en el sector de Timiza. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto permanente con ella, situación que ha causado preocupación y llevó a la activación de los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la última comunicación de Mariana con sus familiares ocurrió hacia las 4:00 de la madrugada de este martes, cuando se conectó a redes sociales para informar que se encontraba en el barrio Galán y que había pasado la noche en la calle.

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Sin embargo, después de ese mensaje, la adolescente dejó de responder llamadas y mensajes, aumentando la incertidumbre sobre su paradero.

La familia señaló que una de las últimas pistas obtenidas apunta a que la menor habría sido vista en el sector del 20 de Julio, en el sur de Bogotá, donde presuntamente estaría acompañada por un hombre. Esta información está siendo verificada por las autoridades.

Menor de edad desaparecida en Kennedy.

Mariana Candela Sandoval mide aproximadamente 1,48 metros de estatura, tiene tez blanca, ojos verdes y cabello castaño con las puntas teñidas de color verde, una característica que podría facilitar su identificación.

Según el reporte entregado por sus familiares, el día de su desaparición vestía un jean ancho de color gris y una blusa negra ajustada.

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Ante la falta de información sobre su ubicación, los familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el fin de activar las rutas de búsqueda y localización en diferentes sectores de la capital.

La familia hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a la adolescente y garantizar su regreso seguro a casa.

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