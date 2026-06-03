La angustia se apoderó de una familia en Bogotá luego de la desaparición de Laura Sofía García Rincón, una joven de 17 años que fue vista por última vez tras salir de su colegio en la localidad de Suba. Sus familiares no tienen noticias de ella desde el pasado 2 de junio y adelantan una intensa búsqueda para dar con su paradero.

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De acuerdo con El Tiempo, Carlos García, hermano mayor de la adolescente, contó que la última señal que tuvieron de Laura Sofía fue un mensaje enviado a una de sus hermanas. Sin embargo, el contenido despertó sospechas entre sus allegados debido a que no correspondía a la manera habitual en la que ella se comunicaba.

“La manera en que lo escribió era diferente de como ellos se suelen expresar normalmente. Y el mensaje era que iba a comer y que tenía poca batería. Después de eso ya el celular aparece apagado, no se tenía ningún registro ni nada por el estilo. Ese mensaje fue alrededor de las 5 de la tarde”, relató Carlos García en declaraciones recogidas por el diario.

Qué se sabe de la desaparición de Laura Sofía García en Bogotá

Otro aspecto que inquieta a la familia es que, según contó el hermano de la joven, días antes de desaparecer habría mostrado comportamientos que hoy consideran extraños. Según su versión, algunos compañeros le comentaron que Laura Sofía tenía intenciones de irse de su casa desde tiempo atrás y que incluso habría intentado hacerlo previamente.

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“Lo que parece raro es que ella estaba preparando su propia desaparición. Como que se estaba organizando un poco como para ver qué pasaba si ella desapareciera (…) Según unos compañeros dicen que ella tenía pensado escaparse días atrás, pero que no pudo, no sé qué habrá pasado y lo terminó haciendo ayer (martes)”, afirmó Carlos García al diario.

La familia también señaló que la menor estudiaba en el colegio El Salitre de Suba, cursaba décimo grado y cumplía actividades de servicio social en otra sede educativa. Precisamente en esa zona habría sido vista por última vez por algunos estudiantes.

Varios testimonios indican que Laura Sofía estaba acompañada por un joven que sería su pareja sentimental y a quien identifican como Andrey Ramírez. Los familiares aseguran que desconocen mayores detalles sobre esa persona, pero creen que podría ser clave para establecer el paradero de la adolescente.

“Lo que dicen es que justamente esta persona que no sabemos quién es, ni cómo se llama, ni qué edad tiene, ni qué hace, ni nada más, está ubicado por la zona de La Gaitana y que fue la zona donde la vieron a ella con él”, explicó García al medio citado.

Mientras avanzan las indagaciones, la familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Según indicó Carlos García, algunas pistas apuntarían a que la joven podría estar con quien sería su novio. No obstante, sus familiares insisten en que lo único que desean es confirmar que se encuentra sana y salva.

Cualquier persona que tenga información sobre su ubicación comunicarse a los números 3506013118 o 3174382324.

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