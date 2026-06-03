El mercado de oficinas de Bogotá cerró el año 2025 con un panorama que enciende las alarmas para el sector corporativo. Las empresas que buscan establecerse o expandirse en la capital ya no solo están ocupando a ritmo acelerado los pocos espacios disponibles, sino que, ante la escasez, han empezado a asegurar de forma anticipada los inmuebles que todavía se encuentran en fase de construcción.

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Según las cifras más recientes de la firma global de servicios inmobiliarios CBRE, los contratos corporativos firmados durante el año superaron los 105.000 m², un volumen que evidencia una demanda en franca expansión frente a una oferta nueva que tocó su mínimo histórico. La absorción neta en la ciudad —es decir, la diferencia entre el espacio efectivamente ocupado y el que quedó desocupado— alcanzó más de 65.000 m², registrando un crecimiento interanual del 35%. Sin embargo, el gran problema radica en que durante todo 2025 apenas se incorporaron 4.500 m² de nueva área de oficinas en la capital, la cifra más baja registrada en la historia reciente de Bogotá, lo que disparó una presión al alza sobre los precios de alquiler.

Esta crítica reducción en la oferta golpea con fuerza a los corredores del norte de la ciudad. En los edificios Clase A+ (alta gama) ubicados dentro del Distrito Central de Negocios (CBD), los valores de lista ya alcanzan hasta COP $140.200 por metro cuadrado mensual en el submercado de Andino. La tasa de vacancia o disponibilidad total cayó al 8,7%, su nivel más bajo en nueve años. La situación es aún más compleja para las grandes corporaciones en los segmentos Clase A y A+ del CBD, donde la vacancia se reduce a un mínimo del 3,1%, convirtiendo la búsqueda de un piso disponible en un verdadero reto logístico y financiero.

Al respecto, Andrés Cardona, vicepresidente de CBRE Colombia, aseguró que el mercado local entró en una fase distinta en la que las empresas deben anticiparse para garantizar sus operaciones futuras. Sectores como Andino, la Calle 100 y el centro financiero concentran la mayor presión de la demanda, impulsados por firmas que priorizan la conectividad y la calidad inmobiliaria para atraer talento en la era del trabajo híbrido.

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Para intentar mitigar este problema, se proyecta que en 2026 entren al inventario tres nuevos proyectos que sumarán más de 27.000 m²: los edificios 86 Once y Artié 84 en el sector de Andino, y el Team Tower 93 en el Chicó. No obstante, reflejando la gravedad del déficit actual, una parte importante de estos metros cuadrados ya tiene contratos firmados mucho antes de que las obras sean entregadas.

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