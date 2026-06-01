La muerte de Luisa Fernanda Cuesta, una joven oriunda de Quibdó que residía en Bogotá, ha causado consternación entre sus familiares, amigos y miembros de la comunidad chocoana, quienes hoy lamentan la partida de una mujer que, según quienes la conocieron, luchaba por construir un mejor futuro para ella y su hija.

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Luisa Fernanda había llegado a la capital del país con el propósito de avanzar en sus proyectos personales y académicos. Era madre de una bebé de apenas seis meses y se encontraba cursando estudios de Derecho, una carrera que representaba uno de sus principales sueños.

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De acuerdo con testimonios de personas cercanas, la joven se caracterizaba por su dedicación, responsabilidad y compromiso tanto con su formación profesional como con el bienestar de su familia.

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Los hechos se registraron durante la madrugada del pasado 31 de mayo en Bogotá. Aunque las circunstancias que rodearon su fallecimiento aún no han sido esclarecidas, versiones preliminares señalan que el caso podría estar relacionado con un presunto episodio de violencia ocurrido en el entorno de su pareja sentimental.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido conclusiones oficiales sobre lo sucedido y continúan adelantando las investigaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias de la muerte y determinar si existen responsables.

Te recuerdo como una joven defensora del ambiente, te pregunté que qué querías estudiar, respondiste derecho, una semana después ya tenías la beca, entre todos apoyamos tu traslado a Bogotá, tu primera vez en avión lograste buenos promedios y ayudaste a a otros a llegar a la U. pic.twitter.com/uQMcZiuRAP — Acxan Duque Gamez (@AcxanDuqueGamez) May 31, 2026

La noticia ha generado un profundo impacto entre familiares, amigos y conocidos de la joven, quienes la recuerdan como una mujer trabajadora que enfrentaba múltiples retos con el objetivo de sacar adelante a su hija y culminar su formación universitaria.

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A través de mensajes en redes sociales y expresiones de solidaridad, allegados han destacado su esfuerzo por salir adelante y el amor que profesaba por su pequeña hija.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y personas cercanas han pedido que el caso sea esclarecido y que no quede en la impunidad. Su principal solicitud es que las autoridades adelanten las diligencias necesarias para conocer la verdad de lo ocurrido y garantizar que, de haber responsables, respondan ante la justicia.

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