Una nueva jornada de violencia se registró en el sur de Bogotá. Un hombre murió y otro resultó herido tras un ataque con arma de fuego ocurrido durante la madrugada del pasado 29 de mayo en el barrio Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar.

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De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, el hecho se habría desencadenado en medio de una discusión que, al parecer, estaría relacionada con el pago de una cuenta. En circunstancias que son materia de investigación, uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y disparado contra varias personas.

Como resultado del ataque, una persona perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que otra resultó lesionada y tuvo que recibir atención médica.

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#BOGOTÁ. Violenta madrugada en el b/Perdomo, loc/Ciudad Bolivar, ayer 29MAY, un hombre perdió la vida y otro resultó herido por arma de fuego. Según información, durante una disputa presuntamente relacionada con el pago de una cuenta, un hombre habría atacado a tiros a otras… pic.twitter.com/hltM1vBy5s — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 30, 2026

Las autoridades llegaron al sitio para adelantar las primeras labores de inspección y recopilación de evidencias que permitan establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y quiénes serían los responsables.

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Por ahora, los organismos de investigación trabajan en la recolección de testimonios y en el análisis de elementos probatorios para esclarecer lo sucedido y determinar si el ataque estuvo motivado únicamente por la disputa reportada inicialmente o si existen otros factores detrás del caso.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que contribuya a identificar y ubicar a los responsables de este hecho violento que enluta a la comunidad del barrio Perdomo.

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