Un operativo policial en la localidad de Suba terminó con la captura de dos hombres que conducían un vehículo de alta gama con placas fraudulentas. Se trata de un Mercedes Benz CLA200, color plata polar, que fue detectado transitando a alta velocidad y negándose a detenerse ante los requerimientos de las autoridades.

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Uniformados de la Policía Metropolitana que patrullaban la zona identificaron irregularidades en las placas del automóvil y emprendieron una persecución que incluyó varios intentos de los ocupantes por embestir a los oficiales. La movilización culminó en la avenida Boyacá con calle 127, donde un plan candado obligó al vehículo a frenar. En ese momento, tanto el piloto como el copiloto intentaron escapar a pie por un sendero boscoso, pero fueron interceptados y capturados.

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Según una investigación de El Tiempo, los detenidos fueron identificados como Carlos Esteban Cuéllar Herrera y Daniel Camilo Morales Huertas. El automóvil, hurtado y registrado con placas UTN117, estaba a nombre de un comerciante desde diciembre de 2024. Las autoridades hallaron además varias placas imantadas dentro del Mercedes, las cuales habrían sido utilizadas para alterar la matrícula del vehículo y facilitar su uso ilícito.

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Uno de los capturados tiene antecedentes por falsedad marcaria, hurto, fuga de presos y tráfico de drogas, con varios de estos procesos originados en Medellín, donde ha estado detenido anteriormente. Además, se le ha vinculado a movimientos sospechosos en los municipios de Sibaté y Fusagasugá, y es oriundo de La Mesa, Cundinamarca. En uno de sus procesos por hurto, fechado en 2022, llegó a firmar un preacuerdo con la Fiscalía.

Las autoridades continúan con la investigación judicial para esclarecer todos los detalles relacionados con la procedencia del vehículo y la posible implicación de los detenidos en otros delitos en la región.

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