Las primeras pruebas de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá marcaron una nueva etapa en la construcción del proyecto, pero antes de que puedan transportar pasajeros, deberán superar un exigente proceso de pruebas técnicas que incluye miles de kilómetros de recorrido.

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De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, la flota completa de trenes tendrá que completar 75.000 kilómetros recorridos y extensas jornadas de verificación antes de iniciar operaciones en servicio comercial.

Esto si se tiene en cuenta que la circunferencia del planeta es de aproximadamente 40.000 kilómetros. Este procedimiento permitirá verificar el comportamiento del sistema en diferentes condiciones operativas antes de su entrada en funcionamiento.

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Las pruebas forman parte de los protocolos internacionales que se aplican en este tipo de proyectos ferroviarios y buscan comprobar aspectos relacionados con seguridad, frenado, aceleración, sistemas de comunicación, apertura de puertas y desempeño general de los vehículos.

Por qué trenes del metro de Bogotá deberán recorrer miles de kilómetros antes de operar

Según los requisitos establecidos para la puesta en marcha del sistema, el primer tren que llegue a Bogotá deberá completar cerca de 5.000 kilómetros de pruebas sin pasajeros antes de recibir las certificaciones correspondientes. Los trenes que arriben posteriormente tendrán que recorrer al menos 2.500 kilómetros cada uno, según recogió el rotativo.

Una vez finalicen esas evaluaciones, el proyecto avanzará hacia la denominada fase de marcha blanca, etapa en la que los trenes podrán movilizar usuarios sin cobro mientras continúan los ajustes y validaciones finales.

¿Cuándo entra en operación el Metro de Bogotá?

La meta del Distrito es que la Línea 1 del Metro de Bogotá entre en operación comercial durante el primer trimestre de 2028. Mientras avanza la cuenta regresiva para esa fecha, el proyecto ya alcanzó un 77,53 % de ejecución general con corte a abril de 2026, según los reportes entregados por la Empresa Metro de Bogotá.

Actualmente, las obras superan los 14 kilómetros de viaducto construido, mientras continúan los trabajos en estaciones, sistemas ferroviarios y la llegada progresiva de los trenes que harán parte de la operación del sistema.

La administración distrital espera que, una vez concluyan las fases constructivas y de alistamiento, la primera línea comience a movilizar pasajeros entre el suroccidente de la ciudad y la calle 72, convirtiéndose en uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de Bogotá.

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