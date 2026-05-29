La promulgación del Acuerdo 1056 de 2026 en Bogotá fue destacada por Alianza In Colombia como un avance clave para fortalecer la seguridad de conductores y usuarios de plataformas digitales de movilidad.

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La iniciativa, liderada por la concejal Cristina Calderón y promulgada por el alcalde Carlos Fernando Galán, busca mejorar la articulación entre autoridades, empresas tecnológicas, conductores y ciudadanos para prevenir y atender hechos de inseguridad relacionados con estos servicios.

La nueva norma establece la creación de una mesa permanente entre la Secretaría Distrital de Seguridad, las plataformas digitales, conductores y usuarios, con el objetivo de coordinar acciones de prevención y respuesta ante incidentes.

Además, contempla un canal de comunicación 24/7 entre el Distrito y las plataformas para agilizar la atención de emergencias.

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El acuerdo también promueve buenas prácticas para fortalecer la identificación de usuarios y conductores, así como la implementación de herramientas tecnológicas como botones de alerta y pánico conectados en tiempo real.

Alianza In Colombia resaltó que Bogotá se convierte nuevamente en referente nacional en regulación de plataformas digitales. Según el gremio, más de 21,5 millones de cuentas usaron servicios de movilidad por aplicaciones en Colombia durante 2024, con Bogotá como principal mercado del país.

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