Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de un hombre de aproximadamente 32 años que fue atacado con arma de fuego en el barrio Asunción, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

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El hecho ocurrió en la carrera 30 con calle 1F, donde residentes y transeúntes vivieron momentos de tensión tras escuchar varias detonaciones y encontrar a la víctima tendida sobre la vía pública.

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Según la información preliminar conocida por ‘Gatonoticias’, el hombre se movilizaba por el sector cuando fue alcanzado por varios disparos. Las heridas fueron de tal gravedad que falleció en el lugar antes de poder recibir atención médica.

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Al sitio acudieron unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá para acordonar la zona y adelantar los primeros actos urgentes de investigación.

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Aunque las circunstancias exactas del crimen aún no han sido establecidas, una de las hipótesis que manejan las autoridades indica que la víctima podría haber estado involucrada en un presunto intento de hurto cuando ocurrió el ataque.

Sin embargo, esta versión se encuentra en etapa de verificación y no ha sido confirmada oficialmente por los investigadores.

Por esta razón, las autoridades continúan recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y recolectando elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades.

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Funcionarios judiciales realizaron la inspección técnica del cuerpo y avanzan en las labores correspondientes para determinar quién era la víctima, quién disparó y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el homicidio.

Las autoridades señalaron que en las próximas horas podrían conocerse nuevos detalles sobre este caso, una vez concluyan las primeras labores investigativas.

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