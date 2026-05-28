Un hombre denunció que fue víctima de robo y presunta intoxicación luego de compartir con varias personas en un bar del norte de Bogotá, donde delincuentes habrían utilizado sustancias de rápida aplicación para despojarlo de más de 57 millones de pesos.

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Según contó Diana González, la madre de la víctima a El Tiempo, todo ocurrió después de que el hombre conociera a dos mujeres dentro del establecimiento comercial. Minutos más tarde comenzó a sentirse desorientado y perdió completamente la memoria de lo sucedido durante varias horas.

De acuerdo con el relato entregado por la familia, los delincuentes aprovecharon el estado de indefensión de la víctima para ingresar posteriormente a su apartamento y efectuar múltiples movimientos bancarios, además de hurtar otros elementos de valor.

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“Hicieron compras y uso de las tarjetas de crédito y débito. Hicieron varias transacciones de varias cosas”, indicó la mujer al narrar lo sucedido en diálogo con City TV.

¿Cómo actúa el grupo señalado del robo?

La madre del afectado aseguró que el presunto “modus operandi” consistió en el uso de sustancias de rápida acción, aplicadas mientras la víctima compartía con las mujeres dentro del bar. Según explicó, después de una conversación breve el hombre comenzó a perder la conciencia progresivamente.

Horas después, familiares y amigos lograron ubicarlo en delicado estado de salud y sin recordar con claridad lo ocurrido. Posteriormente descubrieron retiros de dinero y movimientos financieros que superarían los 57 millones de pesos.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, mientras la familia pidió apoyo de la Fiscalía para identificar a las personas involucradas y esclarecer cómo ocurrió el robo.

Robos con sustancias siguen preocupando en Bogotá

El episodio volvió a despertar preocupación por los casos de hurto mediante sustancias en diferentes sectores de la capital. En años recientes, las autoridades desarticularon bandas dedicadas a contactar víctimas en bares y establecimientos nocturnos para posteriormente drogarlas y robarlas.

Entretanto, ciudadanos continúan pidiendo mayores controles y medidas de seguridad en zonas de rumba y entretenimiento nocturno de Bogotá, donde este tipo de denuncias se volvió recurrente.

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