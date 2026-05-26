El caso de Yulixa Toloza sigue causando conmoción por los nuevos detalles que han salido a la luz sobre su muerte. La mujer de 52 años no habría fallecido dentro del centro estético ilegal donde se practicó el procedimiento quirúrgico, sino dentro del vehículo en el que presuntamente intentaban abandonarla en una zona boscosa de Cundinamarca.

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La versión fue entregada por María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento ilegal Beauty Laser, quien fue capturada en Venezuela el pasado 19 de mayo. La mujer aseguró ante las autoridades que Yulixa todavía tenía signos vitales mientras era transportada por los presuntos responsables del caso.

Qué revelaron sobre la muerte de Yulixa Toloza tras cirugía estética

Delgado afirmó que la víctima iba a ser abandonada aún con vida, pero murió durante el recorrido dentro del carro en el que pretendían deshacerse del cuerpo antes de dejarlo en la vía entre Apulo y Anapoima.

Además, la propietaria del centro estético señaló que la idea de abandonar el cuerpo habría surgido del anestesiólogo conocido como ‘Leo’, un ciudadano cubano que actualmente permanece prófugo de la justicia.

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La búsqueda del cuerpo de Yulixa avanzó después de que Delgado colaborara con las autoridades colombianas desde Venezuela. La mujer participó en una videollamada en tiempo real con los investigadores y trató de guiarlos por carreteras y zonas boscosas de Cundinamarca para ubicar el lugar donde habían dejado el cadáver.

Aunque la implicada no logró identificar con exactitud el punto, los investigadores encontraron objetos personales de la víctima al borde de la carretera entre Apulo y Anapoima. Posteriormente, con apoyo de drones, rastrearon más de 30 kilómetros hasta dar con el cuerpo.

La hipótesis principal también cambió con el avance de las pesquisas, pues la investigación ya no se enfoca únicamente en una posible negligencia médica, sino en un presunto intento de encubrimiento tras la muerte de la mujer.

Por ahora, continúa la búsqueada del anestesiólogo señalado y de esclarecer qué ocurrió durante las horas posteriores al procedimiento que terminó con la muerte de Yulixa Toloza.

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