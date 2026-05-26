La desaparición de Daniela Ortiz Cardona, una joven de 27 años, mantiene en alerta a sus familiares y a las autoridades en Medellín. La mujer fue vista por última vez en el sector de Robledo Miramar y, desde entonces, no se volvió a tener información sobre su paradero, lo que ha causado creciente angustia entre sus allegados.

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Según la información revelada por el diario Vanguardia, familiares y amigos emprendieron una intensa campaña a través de redes sociales para intentar localizarla. Fotografías, cadenas de WhatsApp y publicaciones en diferentes plataformas digitales han sido difundidas con la esperanza de obtener pistas que permitan encontrarla sana y salva.

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Los seres queridos de Daniela hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información sobre la joven se comunique con las autoridades. La Policía Nacional indicó que los datos pueden ser reportados a la línea 123, con el fin de agilizar las labores de búsqueda y verificación de posibles pistas.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles concretos sobre las circunstancias en las que desapareció la joven. Sin embargo, avanzan en la recopilación de información para reconstruir sus últimos movimientos antes de perder contacto con su familia.

El caso ha generado preocupación en Medellín y vuelve a encender las alarmas por los reportes de personas desaparecidas en distintas regiones del país. Mientras tanto, los allegados de Daniela Ortiz Cardona continúan difundiendo su imagen y mantienen la esperanza de recibir noticias positivas en las próximas horas.

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De acuerdo con Vanguardia, la incertidumbre y el temor aumentan con el paso del tiempo, mientras familiares insisten en que cualquier dato, por pequeño que parezca, podría ser clave para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la joven.

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