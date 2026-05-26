El orden público en Barranquilla volvió a sacudirse con un hecho de terror que parece sacado de una serie de televisión. Este martes 26 de mayo, se conoció en primicia por revista Semana la impactante filmación de una cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que se registró un violento ataque sicarial con fusiles de largo alcance en contra de Raúl Montes, reconocido por haber sido la mano derecha de la fallecida empresaria del chance Enilse López, alias ‘La Gata’.

Sigue a PULZO en Discover

La grabación, que ya está en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, muestra cómo un comando criminal integrado por al menos 10 sicarios fuertemente armados llegó hasta las instalaciones de una empresa de vigilancia en el norte de la capital del Atlántico. Los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada justo cuando Montes ingresaba a su oficina. En medio de la balacera, un escolta de seguridad perdió la vida de forma instantánea, dos más resultaron gravemente heridos y, gracias a una rápida reacción conjunta de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, se logró la captura de tres de los presuntos atacantes.

Lejos de quedarse en el plano judicial, el atentado desató un inmediato y peligroso terremoto político debido a las explosivas declaraciones de la víctima. Tras salir ileso, Raúl Montes rompió el silencio y responsabilizó directamente de su intento de homicidio a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’ (hijo de ‘La Gata’), y al actual senador de la República, Antonio Correa, encendiendo las alarmas por las supuestas rencillas internas y de poder que motivaron la arremetida.

Las reacciones de los señalados no se hicieron esperar. Desde su lugar de reclusión, alias ‘El Gatico’ emitió un comunicado categórico en el que rechazó las afirmaciones, asegurando que no tiene ninguna participación directa o indirecta en el suceso y que las acusaciones carecen de fundamento.

Lee También

Primicia: una cámara de seguridad captó el ataque a fusil contra Raúl Montes, ex mano derecha de Enilce López, alias la Gata, en el norte de Barranquilla. Un escolta murió y hay tres capturados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/H77rq2L3or — Revista Semana (@RevistaSemana) May 26, 2026

Por su parte, el senador Antonio Correa calificó las sindicaciones de Montes como temerarias, afirmando que constituyen un ataque directo e injustificado contra su integridad moral y la dignidad de su cargo legislativo. Mientras el panorama político arde por los comunicados, la Fiscalía analiza cuadro a cuadro el video exclusivo para identificar al resto de la banda sicarial que sembró el pánico en el norte de la ciudad.