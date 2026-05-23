Las personas que estaban cerca de la Casa Blanca vivieron minutos de pánico este sábado 23 de mayo por una balacera en una calle de Washington, en inmediaciones del palacio presidencial de Estados Unidos. El incidente dejó al sospechoso sin vida y videos de horror.

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Según los reportes de las autoridades norteamericanas, un sujeto abrió fuego sin mediar palabra y hubo respuesta inmediata de miembros del Servicio Secreto, quienes accionaron sus armas, lo que creó un cruce de disparos.

En medio del tiroteo, lograron neutralizar al pistolero, quien recibió impactos de bala y fue trasladado a un centro asistencia. Allí, el sujeto perdió la vida. Sumado a ello, un civil que quedó en medio de los disparos resultó herido.

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Esto se dio justo cuando en los jardines de la Casa Blanca había varios periodistas, quienes cubrían el posible acuerdo el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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De hecho, algunos videos muestran a los reporteros dar noticias delante de cámaras, cuando empiezan a escuchar los tiros y huyen inmediatamente para buscar refugio. Un ejemplo fue el de Selina Wang, corresponsal de ABC News, quien se agachó inmediatamente.

Otro periodista estaba en un jardín cuando guardó silencio al oír la balacera, por lo que él y un grupo nutrido corren despavoridamente, mientras un uniformado les pide que vayan a refugiarse a la sala de prensa.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

🔴 #AHORA | Muchos periodistas estaban trabajando en la Casa Blanca cuando se escucharon en las cercanías alrededor de 30 disparos. pic.twitter.com/7ccu8dSJDJ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 23, 2026

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.