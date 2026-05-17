Alex Saab ya se encuentra en Estados Unidos. El empresario colombiano aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, luego de ser deportado por el Gobierno de Venezuela, en un movimiento que vuelve a sacudir uno de los casos más polémicos relacionados con el chavismo.

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(Vea también: Alex Saab fue deportado por Venezuela: el controversial empresario vuelve a manos de EE. UU.)

Las imágenes de su llegada comenzaron a circular rápidamente y mostraron a Saab escoltado por agentes de la DEA. El empresario apareció vestido con una sudadera gris que llamó la atención por su parecido con la que utilizó Nicolás Maduro el día de su captura. Además, en los registros se le vio con rostro serio, desconcertado y visiblemente preocupado mientras descendía de la aeronave.

La deportación fue confirmada por las autoridades venezolanas, que señalaron que la medida se tomó debido a los procesos judiciales que enfrenta Saab en territorio estadounidense. Sin embargo, no fueron detalladas las causas específicas por las que ahora quedó nuevamente bajo control de las autoridades norteamericanas.

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Finalmente, aquí tienen el rostro del mal, miren esa cara de miedo. Alex Saab ya está en los Estados Unidos bajo el control de la DEA. Este hombre hizo su fortuna vendiéndole comida vencida en cajas de cartón a la gente pobre de Venezuela. El último escalón de la moral humana. pic.twitter.com/7JmQ9STLzc — Agustín Antonetti (@agusantonetti) May 17, 2026

Qué pasó con Alex Saab

El caso representa un nuevo giro para quien durante años fue considerado uno de los hombres más cercanos al entorno de Nicolás Maduro y una figura ampliamente defendida por el chavismo.

Saab ya había sido extraditado anteriormente a Estados Unidos tras su captura en Cabo Verde en 2020, aunque posteriormente recuperó la libertad en medio de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

Ahora, su regreso a territorio estadounidense revive nuevamente las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción, lavado de activos y operaciones financieras ligadas al gobierno venezolano, mientras crece la expectativa sobre lo que pueda ocurrir con su situación judicial en los próximos días.

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