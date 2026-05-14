Estados Unidos, que castiga el mal uso de la visa, implementó cambios significativos en sus trámites migratorios para facilitar el acceso de turistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta flexibilización responde a la organización conjunta con México y Canadá.

Sigue a PULZO en Discover

El anuncio causa gran interés en Latinoamérica, ya que el territorio estadounidense albergará la mayor cantidad de partidos. Además, ciudades clave como Nueva York, Los Ángeles y Miami serán sedes de encuentros decisivos.

La modificación más relevante elimina temporalmente un requisito económico que afectaba a miles de viajeros. Ahora, quienes posean entradas oficiales del torneo no tendrán que pagar una fianza económica bajo ciertas condiciones.

Anteriormente, muchos visitantes debían depositar entre 5.000 y 15.000 dólares para ingresar. Este dinero funcionaba como una garantía para asegurar que el extranjero abandonara el país antes del vencimiento de su permiso legal.

Lee También

El sistema devolvía el capital si el turista cumplía las normas. Sin embargo, si la persona permanecía de forma irregular, perdía totalmente la fianza. Esta barrera financiera ya no aplicará para los aficionados mundialistas.

El Departamento de Estado busca optimizar los tiempos de respuesta ante el flujo masivo de viajeros. Estas estrategias intentan reducir las largas esperas en los trámites de visado antes del inicio del certamen deportivo.

Previamente, las autoridades autorizaron programas para eximir de entrevistas a ciertos solicitantes. Se priorizan renovaciones recientes, antecedentes migratorios impecables y la ausencia de problemas de seguridad o casos de inadmisibilidad dentro del sistema.

El Mundial 2026 será histórico al contar con 48 selecciones nacionales participantes. Al ser la edición más extensa, contará con sedes en Atlanta, Houston, Seattle y Dallas, además de las grandes metrópolis mencionadas.

En Colombia, la expectativa es máxima por el desempeño de la Selección Colombia. Los aficionados planean viajes masivos aprovechando la cercanía geográfica y la numerosa presencia de comunidades latinas en el país del norte.

Las autoridades migratorias recomiendan utilizar exclusivamente canales oficiales para estos procesos. Insisten en evitar gestores o intermediarios fraudulentos que prometen agilizar citas a cambio de pagos no autorizados por la embajada.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia mantiene operativos sus portales digitales para programar citas. Se aconseja iniciar los trámites con suficiente antelación para evitar contratiempos logísticos antes de la inauguración del torneo.

Esta medida representa un alivio financiero sustancial para las familias que desean asistir. La eliminación de la fianza democratiza el acceso al evento y fortalece el turismo deportivo en toda la región americana.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.