En este sentido, Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS se encargarán de prender la fiesta el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

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La decisión convierte al Mundial de Norteamérica en el primero en incorporar un espectáculo de medio tiempo dentro del partido más importante del campeonato, siguiendo un formato similar al que popularizó el Super Bowl en la NFL.

Además del impacto deportivo, la Fifa busca convertir la final en un evento de entretenimiento global. Por eso, la organización trabajará junto a Global Citizen en la producción del evento, mientras que Chris Martin, líder de Coldplay, apoyará la coordinación artística y musical.

¿En qué mundiales y eventos de fútbol ha participado Shakira?

La elección de Shakira también revive su histórica relación con el fútbol. La artista colombiana participó en eventos oficiales de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de su reciente aparición en la final de la Copa América 2024.

Por otro lado, BTS volverá a reunirse en uno de los escenarios más vistos del planeta luego del receso que enfrentaron algunos de sus integrantes por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Madonna, entre tanto, regresará a un espectáculo deportivo de alcance mundial después de su recordada actuación en el Super Bowl de 2012.