Hugo Rodallega fue la gran figura en la goleada 4-0 de Independiente Santa Fe sobre el América, resultado que selló la clasificación del equipo cardenal a las semifinales de la liga colombiana. El delantero se llevó los aplausos en el estadio El Campín tras marcar tres goles en una noche decisiva para su club.

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Al finalizar el partido, Rodallega fue consultado por la posibilidad de regresar a la Selección Colombia y disputar el Mundial. El atacante recordó su paso por el combinado nacional y dejó claro que la ilusión sigue presente, aunque la decisión no depende de él.

¿Aún sueña con la Selección 🇨🇴 ? Esto respondió Hugo Rodallega ante las constantes preguntas de cara al mundial. pic.twitter.com/eRP08IAlYi — Mundo Cardenal (@Mundo_Cardenal) May 13, 2026

El delantero, que jugó con la Tricolor entre 2005 y 2011, no ha vuelto a ser convocado desde entonces. Con 40 años, continúa destacándose en el fútbol colombiano y manteniendo un alto nivel competitivo, en un momento en el que el debate sobre nuevas opciones para el equipo nacional vuelve a aparecer entre los aficionados.

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