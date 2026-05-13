Hugo Rodallega fue la gran figura en la goleada 4-0 de Independiente Santa Fe sobre el América, resultado que selló la clasificación del equipo cardenal a las semifinales de la liga colombiana. El delantero se llevó los aplausos en el estadio El Campín tras marcar tres goles en una noche decisiva para su club.
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Al finalizar el partido, Rodallega fue consultado por la posibilidad de regresar a la Selección Colombia y disputar el Mundial. El atacante recordó su paso por el combinado nacional y dejó claro que la ilusión sigue presente, aunque la decisión no depende de él.
“Vestí la camiseta de la Selección Colombia muchos años, jugué dos eliminatorias, jugué dos copas América. Ahora mismo la ilusión sigue viva, pero quienes deciden son otros”, señaló.Lee También
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¿Aún sueña con la Selección 🇨🇴 ?
Esto respondió Hugo Rodallega ante las constantes preguntas de cara al mundial. pic.twitter.com/eRP08IAlYi
— Mundo Cardenal (@Mundo_Cardenal) May 13, 2026
El delantero, que jugó con la Tricolor entre 2005 y 2011, no ha vuelto a ser convocado desde entonces. Con 40 años, continúa destacándose en el fútbol colombiano y manteniendo un alto nivel competitivo, en un momento en el que el debate sobre nuevas opciones para el equipo nacional vuelve a aparecer entre los aficionados.
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