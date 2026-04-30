La noche de este miércoles dejó un sabor amargo para Independiente Santa Fe, no solo por la derrota 2-0 ante Platense en una nueva jornada de la Copa Libertadores, sino por el evidente clima de tensión que se vivió en el banquillo ‘cardenal’.

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El protagonista de la controversia fue, nada más y nada menos, que el referente y goleador del equipo, Hugo Rodallega, quien protagonizó un airado reclamo al ser sustituido por el técnico Pablo Repetto.

Transcurría el minuto 74 en el Estadio Ciudad de Vicente López. El conjunto bogotano ya caía por dos goles de diferencia y el panorama futbolístico era desalentador. En un intento por buscar frescura en el frente de ataque, el técnico uruguayo decidió retirar a Rodallega del campo para darle ingreso al argentino Nahuel Bustos.

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La reacción del experimentado delantero no fue la esperada. Al ver su número en el tablero electrónico, el atacante de 40 años caminó hacia la línea lateral con gestos de incredulidad y visiblemente alterado. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en el que Rodallega lanzó una serie de improperios al aire, evidenciando una ruptura momentánea en la calma del camerino.

Aunque el audio de la transmisión no permitió escuchar con claridad las palabras del atacante, la controversia se trasladó rápidamente a las redes sociales. Una usuaria en X (anteriormente Twitter) descifró lo que el atacante habría pronunciado mientras se dirigía al banquillo de suplentes.

“Vamos perdiendo y ahí sí le da por mandar a hacer los cambios, la pu… que lo parió”, habría expresado el delantero.

Acá, el momento del cambio:

¡Rodallega salió MUY ENOJADO! El capitán de Independiente Santa Fe fue sustituido y así se fue… ▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/r39mmxmO83 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 29, 2026

Esta frase alimentó de inmediato los rumores sobre una posible fractura en la relación entre el jugador y el cuerpo técnico encabezado por Repetto, sugiriendo un reclamo directo por la demora en las modificaciones tácticas.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre lo ocurrido?

Tras el pitazo final y con los ánimos más calmados, Hugo Rodallega apareció en la zona mixta para aclarar lo sucedido frente a los medios. El delantero desestimó las versiones que apuntaban a un conflicto personal con el entrenador y prefirió atribuir su reacción a la impotencia de no poder revertir el marcador adverso.

“Es frustración. Yo salgo frustrado porque quiero jugar, quiero aportar, quiero sentirme importante. Es algo a lo que estoy acostumbrado. Tengo una responsabilidad grandísima y sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí. Al ver que no conseguí tener al menos un cara a cara con el arco, eso me frustra”, explicó inicialmente el goleador.

Acá, las explicaciones de Rodallega, recogidas por el medio Sí era gol:

🗣️ “SE ANDA DICIENDO QUE SALÍ ENOJADO CON EL CUERPO TÉCNICO. NO ES ASÍ”. 😱 Ojito a las declaraciones de Hugo Rodallega a Sí Era Gol en la zona mixta tras la derrota de @SantaFe ante Platense en Buenos Aires. 🤔 Hugol dijo que es un tema netamente de “frustración personal”. pic.twitter.com/e5cxO96PCH — Sí era gol ⚽ en Red+ (@SiEraGol) April 30, 2026

Ante la insistencia de los periodistas sobre sus gestos hacia el banquillo, Rodallega fue enfático en desmentir cualquier tipo de pelea interna que pudiera desestabilizar al grupo en medio de la competencia continental:

“Se anda diciendo por ahí que salí enojado con el cuerpo técnico y no, es frustración personal”, aclaró.

Con estas declaraciones, el capitán santafereño intentó poner fin a la polémica, aunque el video de su salida sigue siendo objeto de debate entre la hinchada, que cuestiona tanto la gestión de los cambios por parte de Repetto como la falta de gol en una noche crucial para las aspiraciones de Santa Fe en la Copa Libertadores.

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