El Fifa es el juego de fútbol más importante del mundo, pues a lo largo de los años se ha destacado por ser el que mejores gráficas maneja, el que más se asimila a la realidad y el que más compran en todos los países por la experiencia que maneja.

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De hecho, por más de que los equipos que más se usan son los europeos, igual desde que se agregó la Copa Libertadores y la Sudamericana ha llamado más la atención de esta parte del mundo, ya que se puede jugar con sus equipos favoritos.

Ahora, para la edición 2026 seguían los clubes clasificados del año pasado, pero eso cambió y se incluyeron otros equipos.

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Según compartió la cuenta de la Libertadores y la Sudamericana en las últimas horas, la idea ahora es que entren esos clubes que hacen parte de esta edición, para que los hinchas jueguen, en caso de los colombianos, con Millonarios, América, Santa Fe, Tolima, Junior y Medellín.

Este fue el tráiler que lanzó el EAFC mostrando los nuevos equipos que hacen parte del juego, que son los mismos que están en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores:

Lo pidieron, ¡lo tienen! ¡La actualización más esperada llegó a #FC26! 🛠️✨

Las nuevas ediciones ya están aquí con equipos, balones, kits, ¡y mucho más! 🤌 🏆

¿Qué club vas a estrenar primero en la cancha? 👀 @easportsfclatam pic.twitter.com/hb1ls91RCr — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 28, 2026

En el video se pueden ver equipos como Millonarios, con Falcao como su representante, Santa Fe y América de Cali, lo que muestra que a partir de ahora los hinchas pueden jugar con su equipo preferido en estas competiciones.

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De esta manera, lo único que deben hacer los hinchas es actualizar el juego y con eso ya podrán entrar a la opción de Copa Libertadores o Copa Sudamericana y elegir a sus equipos favoritos.

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