El pasado 21 de abril, la compañía TCL reunió a casi 500 socios internacionales en Shenzhen durante la Conferencia Global Partners 2026, un evento en el que dejó clara su apuesta por la innovación tecnológica y el desarrollo de productos enfocados en el usuario.

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En medio de un mercado global en transformación, la marca expuso avances que buscan marcar el rumbo de la industria en los próximos años con una apuesta innovadora en línea hogar y tecnología.

Durante el encuentro, la empresa también delineó su estrategia para fortalecer su presencia internacional, con foco en eficiencia operativa, crecimiento sostenido y un ecosistema cada vez más conectado para los consumidores.

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Durante el evento, Du Juan, CEO de TCL Industries, afirmó: “TCL está plenamente comprometida con nuestro éxito compartido”. Además, señaló: “Crear valor nos capacita para sobrevivir a cualquier ciclo de mercado; la integridad es la base de las asociaciones duraderas; y el crecimiento compartido es lo que, en última instancia, nos llevará hacia adelante”.

Innovaciones de TCL: los productos que marcan el futuro del hogar inteligente

Uno de los ejes centrales del evento fue la presentación de nuevas tecnologías y dispositivos que reflejan la evolución del portafolio de la compañía, especialmente en segmentos de gama media y alta.

Entre los desarrollos más destacados se encuentran:

Televisor X11L SQD-Mini LED, considerado uno de los modelos insignia con nueva tecnología de pantalla

Aire acondicionado FreshIN 3.0 Ultra, con funciones de inteligencia artificial enfocadas en el descanso

FreshIN 3.0 Ultra, con funciones de inteligencia artificial enfocadas en el descanso Refrigerador TwinMag Prime Fresh Series, diseñado para optimizar conservación y eficiencia

TwinMag Prime Fresh Series, diseñado para optimizar conservación y eficiencia Torre AI SuperDrum Wash & Dry, orientada a simplificar tareas del hogar

orientada a simplificar tareas del hogar Gafas RayNeo AR , enfocadas en experiencias audiovisuales y productividad

enfocadas en experiencias audiovisuales y productividad Soluciones de energía fotovoltaica, dirigidas tanto a hogares como a uso comercial

Estos lanzamientos evidencian cómo TCL mantiene su enfoque en mejorar la experiencia del usuario mediante avances en calidad de imagen, inteligencia artificial y eficiencia energética.

La compañía se consolida como referente en innovación en pantallas, siendo pionera en la producción masiva de tecnología Mini LED. Este desarrollo le permitió posicionarse como líder global en televisores de gran formato y mantenerse a la vanguardia en el segmento premium.

El impulso en investigación también fortalece otras áreas tecnológicas. En el tercer trimestre de 2025, la marca lideró el mercado mundial de gafas inteligentes con realidad aumentada, mientras que su línea de energía fotovoltaica registró un crecimiento significativo.

Alianza estratégica con Sony refuerza el negocio de entretenimiento

En marzo de 2026, TCL Electronics Holdings Limited y Sony Corporation concretaron un acuerdo para crear una empresa conjunta enfocada en entretenimiento doméstico.

Esta alianza busca desarrollar productos que respondan a las nuevas exigencias del mercado global, al tiempo que fortalece la capacidad operativa de ambas compañías en un sector altamente competitivo.

Con una estrategia centrada en crecimiento sostenido, la empresa proyecta ampliar su red comercial a cerca de 80.000 tiendas en el mundo y consolidar una infraestructura de servicios con más de 7.000 puntos de atención.

El avance internacional de TCL se apoya en una red industrial robusta, con 25 centros de investigación, 7 laboratorios conjuntos y 21 bases de fabricación. Esta estructura permite adaptar productos a las necesidades de cada mercado y mejorar la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda.

La compañía también afianza su posicionamiento a través de alianzas estratégicas y presencia en eventos deportivos globales, lo que le permite conectar con audiencias en distintos países.

El enfoque de la compañía apunta a consolidar su presencia en tecnologías emergentes, con una oferta que combine innovación, conectividad y soluciones adaptadas a las nuevas dinámicas del consumo global.

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