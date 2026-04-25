La Cámara de Comercio Italiana en Colombia anunció la realización de GreenTech 2026 el próximo 6 de mayo en Bogotá, un evento que busca fortalecer la transición sostenible y consolidar la cooperación entre Colombia e Italia en soluciones tecnológicas.

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El encuentro reunirá a empresarios, expertos internacionales y entidades públicas en un espacio orientado a impulsar alianzas estratégicas y promover el desarrollo de proyectos enfocados en sostenibilidad y eficiencia industrial.

Luego de una edición anterior con más de 2.500 registros y 360 encuentros B2B, GreenTech amplía su presencia con Bogotá como sede principal y actividades en Medellín y Barranquilla.

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Esta expansión refuerza su papel como plataforma para conectar la tecnología europea con el mercado latinoamericano, facilitando oportunidades de negocio y cooperación entre empresas de ambos países.

Agenda con expertos internacionales y temas clave

La edición 2026 proyecta cerca de 2.000 asistentes y contará con más de 25 expertos de Italia, Colombia, Chile y España.

Entre los temas principales se destacan:

Economía circular

Eficiencia industrial

Gestión hídrica

Energías renovables con almacenamiento

Estos ejes responden a los retos actuales del país en optimización de recursos y desarrollo de modelos sostenibles. La edición 2026 incorporará la medición de su huella de carbono como parte de su compromiso ambiental, alineándose con prácticas sostenibles en la industria de eventos.

Con esta apuesta, GreenTech se posiciona como un escenario para impulsar la innovación tecnológica, fortalecer relaciones entre Colombia e Italia y promover el desarrollo de soluciones sostenibles en América Latina.

Italia impulsa modelos de economía circular con alto impacto

Según la Cámara de Comercio Italiana en Colombia, las prácticas de economía circular en Italia han permitido ahorros superiores a €16.400 millones para su industria.

Las proyecciones indican que este modelo podría alcanzar hasta €119.000 millones acumulados a 2030, lo que refuerza su papel como referente en sostenibilidad y eficiencia.

En este sentido, Colombia se consolida como un destino estratégico para empresas enfocadas en energía, tecnología limpia y economía circular, gracias a su combinación de inversión, regulación y demanda.

El país cuenta con un portafolio en energías renovables cercano a USD 34 mil millones y más de USD 21 mil millones en inversiones en sectores clave como transporte, vivienda e innovación.

Inversión y demanda impulsan soluciones tecnológicas

A esto se suman más de USD 500 millones destinados a proyectos de digitalización e infraestructura, junto con más de USD 100 millones en investigación y desarrollo en áreas como energías renovables y tratamiento de agua.

Estas condiciones evidencian una demanda creciente por soluciones tecnológicas avanzadas, especialmente en eficiencia industrial y gestión de residuos.

GreenTech 2026 contará con la participación de compañías italianas especializadas en sostenibilidad, como MVT – Mion Ventoltermica, FOR REC S.P.A., Eurotrol y Renew Storage Energy.

Además, el evento tendrá el respaldo de empresas como Cementos Argos e Isagen, así como de la Unión Europea, que impulsa proyectos de inversión en el país.

“GreenTech es la plataforma más completa para conectar la innovación tecnológica italiana con las oportunidades reales del mercado colombiano. En un solo espacio, empresas, academia e instituciones encuentran el escenario ideal para avanzar en la transición ecológica con soluciones prácticas y alianzas de largo plazo”, expresó Angelo Gobbo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en Colombia, durante el lanzamiento del evento.

El evento también contará con la participación de líderes del sector energético y representantes internacionales, quienes abordarán mecanismos de inversión y cooperación.

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