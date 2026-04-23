Alicorp, compañía peruana del Grupo Romero, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una solicitud para adquirir el portafolio de marcas de Flora Foods Colombia, fabricante de la reconocida margarina Rama.

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La operación contempla la compra del 100% de las sociedades operativas del Grupo Flora en varias regiones, incluyendo Sudamérica (excepto Brasil), Centroamérica (sin México) y el Caribe. Con esta integración, Alicorp ampliaría su presencia en el mercado de productos de consumo masivo.

La empresa aseguró que la transacción no afectará la libre competencia en Colombia, ya que no existen coincidencias horizontales relevantes entre las compañías, es decir, no compiten directamente en el mismo mercado.

Según sus apoderados, se trata más bien de una relación vertical dentro de la cadena productiva, lo que no implicaría concentración ni eliminación de competidores.

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Además, señalaron que tampoco habría riesgos de bloqueo de insumos para otros actores del mercado. La operación impactaría segmentos como aceites refinados, grasas industriales y margarinas, donde destaca la marca Rama por su amplia distribución.

Aunque no se revelaron cifras detalladas de participación de mercado, estas fueron incluidas en anexos reservados que serán evaluados por la SIC antes de tomar una decisión.

Qué es la SIC y cómo opera en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una entidad del Estado colombiano encargada de vigilar que los mercados funcionen de manera justa, transparente y competitiva.

Su papel es clave para proteger a los consumidores, garantizar la libre competencia y supervisar el cumplimiento de normas en sectores como comercio, industria y protección de datos.

En la práctica, la SIC opera como autoridad administrativa con funciones de inspección, vigilancia y control. Esto significa que puede investigar empresas, imponer sanciones, ordenar cambios en prácticas comerciales e incluso bloquear operaciones que afecten la competencia, como fusiones o adquisiciones.

Por ejemplo, cuando una empresa quiere comprar otra o adquirir marcas importantes, debe notificar a la SIC, que analiza si la operación podría generar monopolios o afectar a los consumidores.

Además, la entidad protege los derechos de los consumidores, atendiendo quejas por publicidad engañosa, productos defectuosos o incumplimientos. También regula temas de propiedad industrial, como marcas y patentes, y vela por el manejo adecuado de datos personales en Colombia.

En resumen, la SIC actúa como árbitro del mercado: promueve la competencia, evita abusos empresariales y garantiza que los consumidores tengan condiciones justas y seguras al comprar bienes y servicios.

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