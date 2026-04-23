El Ministerio de Minas y Energía anunció que implementará una sobretasa en la tarifa de energía para los usuarios de estratos 4, 5 y 6 en todo el país, así como para los sectores industrial y comercial, con el fin de ayudar a cubrir parte de la deuda de la empresa Air-e.

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La medida, que será reglamentada mediante una resolución próxima a publicarse, contempla un cobro de 8 pesos por kilovatio/hora consumido y busca recaudar cerca de 235.000 millones de pesos en lo que queda del año.

Según el viceministro de Energía, Víctor Paternina, aunque este recaudo no cubrirá la totalidad de las obligaciones de la compañía, sí contribuirá a aliviar su situación financiera, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño, que puede presionar aún más el sistema eléctrico.

Air-e, que presta servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, se encuentra intervenida y requiere liquidez urgente para operar.

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El Gobierno considera que la crisis de esta empresa no es solo regional, sino un problema de alcance nacional.

Actualmente, la deuda de Air-e asciende a unos 2,2 billones de pesos, de los cuales cerca de 1,5 billones corresponden a compromisos con generadores térmicos. Estos últimos han advertido dificultades de liquidez, lo que pone en riesgo la estabilidad del suministro energético si no se toman medidas adicionales.

Cuánto subiría la factura de la luz para estratos 4, 5 y 6

Si un hogar consume 349 kilovatios de energía al mes, con una sobretasa de 8 pesos por cada kilovatio estaría pagando un adicional de 2.792 pesos mensuales.

A primera vista, el impacto individual parece bajo, casi marginal dentro de una factura total de energía. Sin embargo, al analizarlo en conjunto, se entiende la lógica de la medida: al aplicarse a millones de usuarios de estratos medios y altos, así como a sectores productivos, el recaudo agregado se vuelve significativo.

Esto refleja un esquema de “muchos aportando poco” para enfrentar una deuda estructural mucho mayor. Aun así, el efecto puede sentirse más en comercios e industrias con consumos elevados, donde el cargo sí escala de forma relevante y podría trasladarse a precios finales, generando un impacto indirecto en la economía.

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