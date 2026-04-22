La proporción de ciudadanos que califican el servicio de las EPS como “malo o muy malo” alcanzó el 17 %, el nivel más alto desde 2018 y casi el doble frente al 9,5 % registrado en 2020, en plena pandemia, señala el sondeo del Dane.

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Paralelamente, la percepción positiva (“bueno o muy bueno”) cayó a su punto más bajo, con 81,9 %, cuando en 2020 había llegado al 89 %.

Las mayores tasas de insatisfacción se concentran en regiones como Nariño, Vichada, Cauca, Chocó y Putumayo, mientras que departamentos como La Guajira, Amazonas y Atlántico lideran la percepción favorable.

A pesar de este deterioro, la cobertura del sistema sigue siendo alta, con 97,2 % de la población afiliada, aunque persisten desigualdades entre el régimen contributivo y el subsidiado, especialmente en zonas apartadas.

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El informe también muestra cambios sociales relevantes: hogares más pequeños, aumento de hogares unipersonales y mayor jefatura femenina.

En percepción económica, disminuyó la proporción de personas que se consideran pobres, aunque persisten brechas de género. Además, la mayoría se siente segura en su entorno y reporta un nivel de satisfacción con la vida de 8,2 sobre 10.

Qué son las EPS y cómo funcionan en Colombia

Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) son organizaciones encargadas de afiliar a los ciudadanos al sistema de salud en Colombia y garantizar la prestación de servicios médicos incluidos en el plan de beneficios. Forman parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud y actúan como intermediarias entre los usuarios y las instituciones prestadoras de servicios de salud (hospitales, clínicas y laboratorios).

Su función principal es gestionar el acceso a la atención médica. Esto implica registrar a los afiliados, recaudar y administrar los aportes (en el régimen contributivo) o recibir recursos del Estado (en el régimen subsidiado), y coordinar la atención de los pacientes a través de una red de prestadores.

Las EPS autorizan consultas, exámenes, tratamientos y procedimientos, asegurando que se brinden de manera oportuna y dentro de las coberturas definidas por la ley.

Existen dos tipos de afiliación: el régimen contributivo, para personas con capacidad de pago (trabajadores y empleadores), y el subsidiado, dirigido a población vulnerable financiada por el Estado.

Además, las EPS deben promover la prevención de enfermedades, el control de riesgos en salud y el seguimiento de los pacientes. También son responsables de la calidad del servicio y de garantizar la continuidad en la atención, aunque han sido objeto de críticas por fallas en oportunidad y acceso.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.