Las grandes transformaciones suelen comenzar con una idea. Con el firme objetivo de conectar el talento emergente con soluciones de sostenibilidad a gran escala, la compañía cervecera Bavaria anunció la apertura de una nueva convocatoria de la Aceleradora 100+. Esta iniciativa de alcance global busca emprendedores en etapa de crecimiento que desarrollen proyectos capaces de responder a los retos ambientales y sociales más urgentes del mercado global.

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El programa cuenta con un atractivo financiero de alto nivel: los emprendimientos que resulten seleccionados podrán acceder a fondos de hasta USD $100.000 destinados exclusivamente a la implementación de proyectos piloto dentro de operaciones reales. Adicionalmente, los participantes recibirán mentorías especializadas, acceso a expertos internacionales y la oportunidad única de validar sus innovaciones en cadenas de suministro globales.

Una alianza de gigantes globales Lanzada originalmente en 2018 y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, esta plataforma no solo cuenta con el respaldo de la cervecera en el país. La iniciativa reúne a un consorcio de multinacionales líderes de consumo masivo como ABInBev, The Coca-Cola Company, Unilever, Danone, Colgate-Palmolive y Mondelēz International, las cuales ponen a disposición sus infraestructuras y equipos para el escalamiento de los pilotos.

Los siete desafíos estratégicos de la edición 2026 La convocatoria ha segmentado las búsquedas en siete áreas de acción prioritarias para el ecosistema corporativo:

Acción climática: Tecnologías enfocadas en la reducción de emisiones netas de carbono.

Tecnologías enfocadas en la reducción de emisiones netas de carbono. Agricultura sostenible: Modelos y herramientas para impulsar prácticas agrícolas regenerativas.

Modelos y herramientas para impulsar prácticas agrícolas regenerativas. Economía circular: Iniciativas para la optimización de empaques, eliminación de residuos y fortalecimiento del reciclaje.

Iniciativas para la optimización de empaques, eliminación de residuos y fortalecimiento del reciclaje. Naturaleza y biodiversidad: Proyectos orientados a la protección y restauración de los ecosistemas productivos.

Proyectos orientados a la protección y restauración de los ecosistemas productivos. Gestión del agua: Soluciones que optimicen el uso y mejoren la calidad del recurso hídrico.

Soluciones que optimicen el uso y mejoren la calidad del recurso hídrico. Excelencia en la cadena de suministro: Innovaciones para construir operaciones logísticas ágiles y sostenibles.

Innovaciones para construir operaciones logísticas ágiles y sostenibles. Crecimiento con impacto: Proyectos que promuevan la inclusión financiera, seguridad laboral y prosperidad económica de largo plazo.

(Vea también: Bavaria pagará $ 2 millones a practicantes: abrió 50 vacantes en todo el país)

La huella del talento colombiano Desde su creación, la Aceleradora 100+ ha impulsado la consolidación de 235 empresas emergentes en más de 41 países. En el caso específico de Colombia, la iniciativa ya ha validado con éxito las soluciones de cinco emprendimientos locales:

Aequales: Dedicada a promover la equidad de género mediante herramientas de medición organizacional. Litro de Luz: Proyecto de bajo costo que lleva iluminación pública a comunidades sin acceso a redes eléctricas tradicionales. NanoFreeze: Creadores de una tecnología ecológica para la cadena de frío que, tras un exitoso piloto con Bavaria, se expandió a nivel regional. Nomowaste: Enfocada en la optimización de las cadenas de reciclaje y reutilización de botellas de vidrio. Ziro: Plataforma de inclusión financiera diseñada para facilitar el acceso a recursos a pequeños negocios y tenderos.

¿Cómo postularse? El proceso de recepción de proyectos ya se encuentra activo. Las organizaciones y emprendedores interesados en postular sus innovaciones tendrán plazo de inscribirse hasta el próximo 10 de julio ingresando directamente a la página web oficial del programa: www.100accelerator.com.

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