Luego de años de impulsar la transformación sostenible del país, Bavaria fue reconocida como la empresa número uno en inversión social y ambiental en Colombia, según los resultados del Índice de Inversión Social Privada (IISAP) 2025, un estudio de la firma Arteaga LATAM, en el que participaron más de 160 empresas de 13 industrias y que evalúa el aporte empresarial al desarrollo sostenible en cinco dimensiones: alineación, focalización, gestión, reconocimiento y sinapsis.

Desde 2018, la compañía ha consolidado una estrategia en la que la sostenibilidad es el eje de su operación y que está estructurada en seis pilares: cuidado del agua, agricultura, acción climática, empaque circular, emprendimiento y consumo responsable.

Esta visión involucra a agricultores, tenderos, recicladores, proveedores, colaboradores y comunidades en todo el país, conectando a miles de personas alrededor de un mismo propósito: transformar a Colombia con una visión de progreso a largo plazo.

“Ver cómo cada uno de ellos progresa y se fortalece, nos confirma que estamos construyendo una Colombia más próspera, más conectada y más consciente, y que debemos seguir avanzando con la misma convicción hacia 2030”, complementó el directivo.

Luego de los avances y resultados al 2025 la compañía anunció que próximamente presentará las ambiciones globales de sostenibilidad a 2030, con un énfasis centrado en su cadena de valor.

“Desde el IISAE se reconoce a Bavaria como la empresa que mejor está gestionado su inversión social y ambiental en el país. Invitamos a más empresas a seguir informando y compartiendo sus estrategias a través de esta plataforma, para fortalecer el conocimiento y el impacto de la inversión empresarial para el desarrollo”, afirmó Jaime Arteaga, Director Ejecutivo de Arteaga LATAM.

¿Cómo ha sido el impacto ambiental y en inversión social de Bavaria en Colombia?

Agricultura: todos los agricultores directos cuentan con capacitación, conectividad y herramientas financieras. Más de 800 familias productoras de cebada han participado en 'Siembra Bavaria', un programa que ofrece asistencia técnica, financiación y compra garantizada. Asimismo, la compañía acompaña el desarrollo de la primera planta acopiadora de cebada del país, ubicada en Paipa, que beneficiará a 2.000 productores de 31 municipios y es desarrollada por la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Agricultura.

Acción climática: avance en la reducción de emisiones y transición a energía eléctrica renovable operacional. Hoy, la producción de Bavaria funciona con energía eléctrica 100% renovable, resultado del acuerdo con ENEL Green Power y el Parque Solar Guayepo. Además, desde 2018, la compañía ha logrado reducir más del 22% de sus emisiones absolutas en los alcances 1 y 2.

Empaque circular: más del 92% de los productos se envasan en formatos retornables o fabricados en su mayoría con material reciclado. Hoy, el sistema retornable de Bavaria alcanza una eficiencia del 98%, lo que permite reutilizar cada botella hasta 30 veces. La compañía trabaja además con asociaciones de recicladores para fortalecer la recuperación de envases no retornables.

Emprendimiento : 85.000 negocios fortalecidos desde 2018. El programa 'Emprendedores Bavaria' ha impulsado a miles de tiendas de barrio mediante formación empresarial, digitalización e inclusión financiera. Aliados como la CAF y las Cámaras de Comercio de Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, han hecho posible su cobertura regional.

Consumo responsable: más opciones y más innovación para promover la moderación. Bavaria cuenta con dos cervezas sin alcohol, más de 50 innovaciones de bajo contenido de alcohol en los últimos cuatro años y la implementación de campañas que promueven la moderación como #MejorConCerveza.

Cuidado del agua: el 100% de nuestras comunidades en zonas de alto estrés hídrico mejoraron de forma medible su disponibilidad de agua en 2025. Asimismo, a través del programa miPáramo, la compañía ha protegido más de 16.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino, beneficiando a 2.200 familias y restaurando en promedio 5,5 millones de metros cúbicos de agua al año en el Páramo de Santurbán.

Documental de Bavaria ‘Antes de la nieve’ en Caracol TV en marzo

El reconocimiento del Índice de Inversión Social Privada es una noticia que Bavaria exalta con un proyecto que conecta a los colombianos con los ecosistemas más valiosos del país: los páramos.

Como parte del pilar de Cuidado del Agua, la compañía presentará el documental ‘Antes de la nieve’, una producción en alianza con Caracol Televisión y Laberinto Producciones.

El documental será emitido el 23 de marzo por Caracol TV después del Noticiero de las 7:00 p. m. Protagonizado por Andrés Cepeda y el naturalista Mateo Hernández, recorriendo páramos representativos de Colombia a través de música, narrativa visual y observación científica.

