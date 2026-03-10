El panorama empresarial en Colombia ha coronado a un nuevo líder en generación de empleo privado. Se trata del Grupo Aval, el conglomerado financiero liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que según el más reciente estudio de Latinometrics, se consolida como la compañía con la mayor fuerza laboral del país, superando los 67.000 trabajadores.

Sigue a PULZO en Discover

Este hito coincide con la actualización de la fortuna de Sarmiento Angulo, la cual es estimada por Forbes en 9.500 millones de dólares a marzo de 2026, reafirmando su posición como el hombre más rico de Colombia.

El holding no solo destaca por su nómina, sino por su robustez financiera. Al cierre del ejercicio 2025, el Grupo Aval reportó cifras contundentes que demuestran su dominio en el mercado:

Lee También

Utilidad neta: 1,72 billones de pesos (atribuible a accionistas).

Depósitos: 207,4 billones de pesos.

Cartera bruta: 190,9 billones de pesos.

El ecosistema de la organización es extenso, abarcando desde la banca tradicional con entidades como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas, hasta sectores de inversión y previsión con Corficolombiana y la administradora de pensiones Porvenir. Además, ha fortalecido su presencia digital con la billetera dale! y su expansión en Centroamérica.

Recientemente, el conglomerado ha ejecutado movimientos estratégicos para expandir su operación. El Banco de Bogotá concretó la adquisición del portafolio de banca minorista de Itaú en Colombia, una operación que suma cerca de 267.000 nuevos clientes a su base.

Por su parte, Corficolombiana ha diversificado sus inversiones hacia sectores de energía y grandes infraestructuras:

Zelestra: una plataforma regional enfocada en la generación de energía renovable. Sencia: el grupo adquirió el 51 % de esta sociedad, responsable de la renovación y operación del estadio El Campín en Bogotá. Este ambicioso proyecto de infraestructura y entretenimiento representa una inversión de 2,4 billones de pesos y busca transformar el sector deportivo de la capital.

Con estas movidas, el Grupo Aval no solo asegura su rentabilidad, sino que expande su capacidad de contratación, reafirmando su papel como el principal motor de empleo privado en el territorio nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.