En medio de las medidas económicas que afectan a Colombia, un movimiento por parte de una de las compañías de Luis Carlos Sarmiento Angulo se convierte en un punto clave de referencia.

Banco de Bogotá, una de las entidades financieras de Grupo Aval (propiedad del veterano empresario), anunció un convenio determinante con la adquisición del portafolio de clientes en lo correspondiente al negocio de personas naturales con los bancos Itaú Colombia e Itaú Panamá.

La transacción implica la consecución de activos y pasivos de cerca de 267.000 clientes, lo que representan aproximadamente unos 6,5 billones de pesos en créditos de consumo y vivienda y 4,1 billones de pesos en depósitos, a la espera de las aprobaciones de las autoridades regulatorias, informó Red Más Noticias.

El directivo expresó si satisfacción con este movimiento clave para los intereses de los negocios de Sarmiento Angulo. “Confiamos en Colombia y en el potencial de su economía y seguiremos avanzando con disciplina para generar valor y acompañar el progreso de nuestros clientes”, añadió.

Banco de Bogotá aclaró que la transferencia de clientes en cuestión solo se hará efectiva con la confirmación de la transacción por parte de las autoridades correspondientes, por lo que Itaú Colombia maneja todavía sus canales de atención y servicios sin ninguna clase de modificación hasta que se cierre el proceso.

En caso de concretarse este negocio, la entidad contará con una participación en el mercado adicional a la actual en Colombia de 1,7 % en cartera de consumo, 2,6 % en cartera de vivienda y 1,7 % en depósitos de persona natural.

¿Cuáles son los bancos que tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo?

Luis Carlos Sarmiento Angulo es la figura central del sistema financiero en Colombia, consolidando su poder a través del Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Esta organización es el holding financiero más grande del país y agrupa a cuatro de las entidades bancarias más tradicionales y robustas del mercado nacional.

La estrategia del empresario ha sido mantener la identidad individual de cada marca mientras centraliza la eficiencia operativa y tecnológica, permitiendo una cobertura integral en todos los sectores de la población colombiana.

Los bancos que forman parte del patrimonio y control de Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia son los siguientes:

Banco de Bogotá: es la entidad insignia del grupo y el banco más antiguo de Colombia. Se destaca por su fuerte presencia en el sector corporativo y de grandes empresas, además de liderar la expansión internacional del holding en Centroamérica.

es la entidad insignia del grupo y el banco más antiguo de Colombia. Se destaca por su fuerte presencia en el sector corporativo y de grandes empresas, además de liderar la expansión internacional del holding en Centroamérica. Banco de Occidente: con sede principal en Cali, este banco tiene un enfoque especializado en el financiamiento de vehículos, leasing y atención a medianas empresas, manteniendo una sólida reputación en el occidente del país.

con sede principal en Cali, este banco tiene un enfoque especializado en el financiamiento de vehículos, leasing y atención a medianas empresas, manteniendo una sólida reputación en el occidente del país. Banco Popular: esta institución se caracteriza por su liderazgo en el segmento de crédito de libranza, atendiendo principalmente a pensionados y empleados del sector público, lo que le otorga una base de clientes muy estable.

esta institución se caracteriza por su liderazgo en el segmento de crédito de libranza, atendiendo principalmente a pensionados y empleados del sector público, lo que le otorga una base de clientes muy estable. Banco AV Villas: es la entidad más enfocada en la banca de consumo masivo y servicios digitales rápidos. Originalmente especializado en financiamiento de vivienda, hoy es clave para la captación de ahorros del público joven.

Además de estos bancos, el conglomerado incluye a Porvenir, la administradora de fondos de pensiones y cesantías líder en el país, y Corficolombiana, una de las corporaciones financieras más importantes para proyectos de infraestructura.

