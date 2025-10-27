Grupo Aval dio un nuevo paso en la transformación digital del sistema financiero colombiano con la habilitación de pagos por WhatsApp, una funcionalidad que se integra al sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, Bre-B, y permite transferencias instantáneas, seguras y sin costo entre entidades.

dale!, la billetera digital del Grupo Aval es la primera en implementarla, y en las próximas semanas esta opción estará disponible para los clientes de los bancos Aval: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AVVillas.

Gracias a la tecnología de Gou Payments, plataforma de procesamiento de pagos de Grupo Aval, los usuarios podrán activar el servicio una sola vez desde su banca móvil, registrar sus contactos favoritos en la agenda de llaves y transferir dinero de manera conversacional escribiendo el nombre y el monto en los canales oficiales de WhatsApp de las entidades.

El conglomerado explicó que no se requieren descargas adicionales ni integraciones externas: todo ocurre dentro de la conversación, con la misma naturalidad de enviar un mensaje escrito o por mensaje de voz.

Por su parte, José Manuel Ayerbe, Presidente de dale!, agregó: “Con esta funcionalidad llevamos los pagos digitales al entorno más cotidiano de los colombianos: WhatsApp. Con la Llave Tag Aval integramos identidad, seguridad y rapidez en una sola experiencia. Nuestro objetivo es que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento digital, pueda enviar dinero con la misma facilidad con la que envía un mensaje”.

